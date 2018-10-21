Так кто раскольник? В сети едко высмеяли главу РПЦ

Украинский художник Андрей Петренко презентовал новую карикатуру, в которой высмеял заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о том, что Константинополь стал "раскольником", предоставив автокефалию Украинской церкви.

Автор опубликовал иллюстрацию на странице проекта kE? в Twitter.

На рисунке изображен Московский патриарх, лицо которого, начиная с креста, что венчает головной убор, разделяет яркая кровавая трещина. "Раскол..." - коротко подписал его карикатурист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Кроме этого, были сняты анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

В ответ на это 15 октября на заседании Синода Русской православной церкви было принято решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.