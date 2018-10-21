МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Так кто раскольник? В сети едко высмеяли главу РПЦ

Читать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко презентовал новую карикатуру, в которой высмеял заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о том, что Константинополь стал "раскольником", предоставив автокефалию Украинской церкви.

Автор опубликовал иллюстрацию на странице проекта kE? в Twitter.

На рисунке изображен Московский патриарх, лицо которого, начиная с креста, что венчает головной убор, разделяет яркая кровавая трещина. "Раскол..." - коротко подписал его карикатурист.

Новости
''Незнайка на Луне'': комичные амбиции Путина высмеяли в карикатуре

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Кроме этого, были сняты анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

В ответ на это 15 октября на заседании Синода Русской православной церкви было принято решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх КириллПатриарх ФиларетАндрей Петренко
Место
Россия
Объект
РПЦ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
4
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что ещё можно ожидать от окраинца? Вы реально заслуживаете того, что сейчас происходит с Окраиной.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Галицький Данило
Галицький Данило
А раскол пердака его и его рабов, должен быть с бутылкой в дырке в прямую кишку и ввиде свастики на булках, а рабы сатанинские? А ну-ка рабы, снимаем обосранные кальсоны, задираем косоворотки, ах да, там уже джигиты хероя расеи до этого афтографы поставили, ну тогда, пенис на обзор и рассказывайте, где припуций?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги