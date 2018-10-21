Так кто раскольник? В сети едко высмеяли главу РПЦ

Украинский художник Андрей Петренко презентовал новую карикатуру, в которой высмеял заявление главы Русской православной церкви патриарха Кирилла о том, что Константинополь стал "раскольником", предоставив автокефалию Украинской церкви.
Автор опубликовал иллюстрацию на странице проекта kE? в Twitter.
На рисунке изображен Московский патриарх, лицо которого, начиная с креста, что венчает головной убор, разделяет яркая кровавая трещина. "Раскол..." - коротко подписал его карикатурист.
#раскол...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/mrXvqPjKAS pic.twitter.com/KfcH7iO9po— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 20 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Кроме этого, были сняты анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.
В ответ на это 15 октября на заседании Синода Русской православной церкви было принято решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.
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