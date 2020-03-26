Состоялся первый в истории онлайн-саммит G20: как мир будет бороться с коронавирусом

Страны G20 26 марта провели саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями.

Впервые в истории он проходил в формате видеоконференции. С инициативой проведения встречи в таком формате выступила Саудовская Аравия, которая председатет в G20 в этом году, пишет "Интерфакс-Украина".

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На встрече обсуждался вопрос борьбы с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, по итогам которой было принято совместное коммюнике.

Главное, о чем договорилась "большая двадцатка"

Страны G20 будут совместно преодолевать последствия пандемии.

На борьбу с коронавирусом выделят 5 триллионов долларов.

Главы Минздравов вместе выработают меры по борьбе с COVID-19.

Лидеры "большой двадцатки" договорились вместе вести борьбу с последствиями пандемии в разных сферах жизни.

"Мы решительно привержены тому, чтобы сформировать единый фронт перед этой общей угрозой", – говорится в их совместном заявлении.

Они подчеркнули, что борьба с пандемией и с ее взаимосвязанными между собой последствиями в области здравоохранения, социальной жизни и экономики является абсолютным приоритетом.

В коммюнике, принятом по итогам саммита, говорится, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", – сказано в документе.

Лидеры G20 также попросили глав Центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий по преодолению последствий пандемии.

В свою очередь министры здравоохранения вместе выработают общие меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы поручаем нашим министрам здравоохранения проводить встречи по мере необходимости, чтобы обменяться лучшим опытом их стран", – сказано в заявлении.

Также лидеры G20 указали на необходимость разработать пакет экстренных действий стран G20 в совместной борьбе с пандемией к встрече министров, которая состоится в апреле".

Что сказали главы государств и организаций на саммите G20 и их предложения

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что страны G20 обязаны протянуть руку помощи развивающимся и наименее развитым государствам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны к слаженным действиям. По его словам, каждое государство должно быть в состоянии проводить системное тестирование на COVID-19 и реализовать карантинные меры.

Представитель Евросоюза заявил о необходимости помогать друг другу, чтобы домой вернуть людей, которые оказались за границей.

Главы Еврокомиссии и Евросовета отметили, что готовы организовать онлайн мероприятие по сбору средств для разработки вакцины против COVID-19.

Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил создать глобальный чрезвычайный фонд по борьбе с коронавирусом, а исследования сделать общественным достоянием.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости принять совместные меры, освободить от налоговых пошлин, снять барьеры для свободной коммерции. Эти меры помогут восстановить мировую экономику.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил разработать план передвижения ученых, врачей и предпринимателей в условиях борьбы с коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире зафиксировано уже более 500 тысяч заболевших коронавирусом. По состоянию на 18:30 скончались более 22 тысяч инфицированных, вылечиться удалось пока что 121 тысяче.

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