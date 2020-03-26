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26 марта • обновлено в 21:01
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Страны G20 договорились совместно противостоять пандемии: подробности встречи

3.1т
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Страны G20 26 марта провели саммит, посвященный борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и ее последствиями.

Впервые в истории он проходил в формате видеоконференции. С инициативой проведения встречи в таком формате выступила Саудовская Аравия, которая председатет в G20 в этом году, пишет "Интерфакс-Украина".

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На встрече обсуждался вопрос борьбы с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, по итогам которой было принято совместное коммюнике.

Состоялся первый в истории онлайн-саммит G20: как мир будет бороться с коронавирусом

Главное, о чем договорилась "большая двадцатка"

  • Страны G20 будут совместно преодолевать последствия пандемии.

  • На борьбу с коронавирусом выделят 5 триллионов долларов.

  • Главы Минздравов вместе выработают меры по борьбе с COVID-19.

Лидеры "большой двадцатки" договорились вместе вести борьбу с последствиями пандемии в разных сферах жизни.

"Мы решительно привержены тому, чтобы сформировать единый фронт перед этой общей угрозой", – говорится в их совместном заявлении.

Состоялся первый в истории онлайн-саммит G20: как мир будет бороться с коронавирусом

Они подчеркнули, что борьба с пандемией и с ее взаимосвязанными между собой последствиями в области здравоохранения, социальной жизни и экономики является абсолютным приоритетом.

В коммюнике, принятом по итогам саммита, говорится, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

Состоялся первый в истории онлайн-саммит G20: как мир будет бороться с коронавирусом

"Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", – сказано в документе.

Лидеры G20 также попросили глав Центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий по преодолению последствий пандемии.

В свою очередь министры здравоохранения вместе выработают общие меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Мы поручаем нашим министрам здравоохранения проводить встречи по мере необходимости, чтобы обменяться лучшим опытом их стран", – сказано в заявлении.

Также лидеры G20 указали на необходимость разработать пакет экстренных действий стран G20 в совместной борьбе с пандемией к встрече министров, которая состоится в апреле".

Состоялся первый в истории онлайн-саммит G20: как мир будет бороться с коронавирусом

Что сказали главы государств и организаций на саммите G20 и их предложения

  • Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил, что страны G20 обязаны протянуть руку помощи развивающимся и наименее развитым государствам.

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны к слаженным действиям. По его словам, каждое государство должно быть в состоянии проводить системное тестирование на COVID-19 и реализовать карантинные меры.

  • Представитель Евросоюза заявил о необходимости помогать друг другу, чтобы домой вернуть людей, которые оказались за границей.

  • Главы Еврокомиссии и Евросовета отметили, что готовы организовать онлайн мероприятие по сбору средств для разработки вакцины против COVID-19.

  • Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил создать глобальный чрезвычайный фонд по борьбе с коронавирусом, а исследования сделать общественным достоянием.

  • Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости принять совместные меры, освободить от налоговых пошлин, снять барьеры для свободной коммерции. Эти меры помогут восстановить мировую экономику.

  • Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил разработать план передвижения ученых, врачей и предпринимателей в условиях борьбы с коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире зафиксировано уже более 500 тысяч заболевших коронавирусом. По состоянию на 18:30 скончались более 22 тысяч инфицированных, вылечиться удалось пока что 121 тысяче.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
ОАЭ
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Животенко Николай
Животенко Николай
Украина входит в G-20 или ей таки помирать?
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Животенко Николай, G-20 входит 20 развитых стран.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Животенко Николай, Украина входит в G-20. С конца.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему не написали что Путин предложил?
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Zhikharev Dmitry, не положено у них хорошое про Путина писать.
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