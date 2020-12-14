Страны Балтии ввели жесткий карантин из-за COVID-19

Литва и Эстония из-за ситуации с пандемией коронавируса ввели жесткие карантинные ограничения.

Так, в Литве почти полный локдаун продлится более чем две недели – с 16 декабря по 3 января, сообщает LRT. Он предусматривает закрытия непродовольственных магазинов и ограничения передвижения граждан.

Литовцам запретят выезжать за пределы своего муниципалитета, кроме как для работы, визита к врачу, в связи со смертью родственника или если человек имеет там еще одно жилье. Из дома разрешат выходить только по важным делам. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение, а детские сады закроются.

При этом в Эстонии карантинные ограничения введут на период с 14 декабря до 4 января, сообщает ERR. Они предусматривают закрытие школ, университетов, ограничения других коллективных занятий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, канцлер Германии Ангела Меркель объявила о закрытии накануне Рождества большинства магазинов, а также школ и детских садов. Локдаун усиливают по всей стране, чтобы справиться с еще одной волной коронавируса, которая "угрожает подавить систему здравоохранения".