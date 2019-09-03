Опасная ловушка: как и почему Путин затягивает встречу лидеров "нормандской четверки"

Непростые консультации политических советников лидеров государств "нормандского формата" (Германии, Франции, Украины и России), которые продолжались за закрытыми дверями в Берлине около восьми часов, дают осторожную надежду.

Надежду на то, что Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и теперь уже Владимир Зеленский усадят за стол переговоров российского президента Владимира Путина. Однако пока лидер Кремля только выдвигает условия и конкретную дату встречи не объявляет.

OBOZREVATEL разбирался, что предшествовало переговорам в Берлине и когда можно ожидать результатов от нее.

Меркель, Макрона и Зеленский ждут Путина Коллаж

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что на консультациях речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые станут определяющими для предстоящей встречи лидеров. При этом ни на какие неприемлемые компромиссы Киев идти не собирается, а все договоренности будут представлены общественности. Он предположил, что переговоры советников могут не понадобиться в ближайшее время.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время, и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, по результатам которого мы собираемся строить следующую встречу лидеров", – сказал Пристайко, добавив, что детали, по договоренности всех четырех сторон раскрыть не может.

Ход переговоров

Вместе с Вадимом Пристайко, для которого это первые переговоры в качестве министра, Украину на встрече советников представлял помощник президента Украины Андрей Ермак. Накануне на своей странице в Facebook он сообщил, что стороны будут обсуждать "повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которого, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращения огня на Донбассе".

Однако по результатам встречи в Берлине глава МИД рассказал, что этот вопрос не поднимался. Очевидно, Россия намеренно приберегает эту тему для обсуждения уже на высшем уровне.

Немалые надежды на переговоры советников возлагали и в Берлине. Накануне представитель немецкого МИД Мария Адебар выразила надежду, что "будет достигнут значительный прогресс". Заинтересованность ФРГ проявилась и в том, что перед самыми переговорами "четверки" состоялась встреча украинского и немецкого министров иностранных дел Вадима Пристайка и Хайко Мааса.

И Франция, и Германия хотят скорейшего проведения встречи. Канцлер Ангела Меркель ранее неоднократно подчеркивала необходимость переговоров на высшем уровне. Опытная в переговорах с Путиным, с начала войны она фактически выступала едва ли не самым главным внешним медиатором между Украиной и Россией. Несмотря на то, что это последняя каденция Меркель – канцлер завершит свою работу уже в 2021 году, – она хочет достичь значительного прогресса в улаживании конфликта.

Переговоры глав МИД Украины и Германии Twitter Андрея Мельника

Для президента Франции прогресс в урегулировании будет означать усиление его влияния на европейском направлении и внутри государства.

Кроме того, для обоих государств Россия является важным экономическим партнером, а наложенные на нее санкции за оккупацию Донбасса и Крыма делают невозможным широкое сотрудничество с Западом.

Попытки реанимировать встречи "четверки"

Последний раз встреча на уровне лидеров "нормандской четверки" состоялась три года назад – 19 октября 2016. С тех пор из года в год проходили встречи министров иностранных дел, которые так и не завершились проведением саммитов на высшем уровне. Прежде всего – из-за позиции России. Кремль постоянно настаивал на проведении выборов на территории ОРДЛО и предоставлении "особого" статуса Донбасса через принятие изменений в Конституцию. Фактически это привело бы к легализации марионеточных режимов украинской властью, поэтому в Киеве эту идею решительно отвергали.

Предпоследняя встреча в "нормандской формате" на уровне советников состоялась 2 июля: министры иностранных дел тогда договорились о "хлебном перемирии" на Донбассе и обмене пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15. На встрече 2 сентября стороны обсуждали прогресс в реализации этих договоренностей. В отличие от поддерживаемых Россией террористов, которые уже через несколько дней нарушили перемирие, украинские военные все эти два месяца воздерживались от открытия огня и лишь изредка применяли пехотное оружие.

Показательным было и решение отпустить экипаж российского танкера, который блокировал украинские военные корабли в ноябре 2018 года. Похоже, что такое тактическое провоцирование направлено на то, чтобы заставить украинскую сторону нарушить достигнутые договоренности, а затем использовать это как один из козырей на переговорах на высшем уровне.

Очевидно, что и задержка с обменом пленными – это тактический ход России, целью которого является торг и навязывание своей позиции, ведь в Кремле прекрасно понимают, насколько чувствительным является этот вопрос.

Чего ожидать от саммита?

Дата переговоров глав государств "нормандской четверки" не установлена. По данным OBOZREVATEL, Украина совместно с Германией и Францией настаивает на скорейшей встрече лидеров, и задержка только за Кремлем. "Они ставят много условий", – рассказал наш собеседник.

Впоследствии это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. "Нет, пока не определена", – сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам состоявшихся в Берлине консультаций.

Больше известно о месте потенциальной встречи – это Париж. Президент Эммануэль Макрон ранее заявлял, что Франция готова принять встречу на высшем уровне. Никто не против.

О расширении формата за счет участия США речь больше не идет, ведь такое предложение не имеет поддержки среди других участников, в частности России. Хотя советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял во время своего визита в Киеве, что в случае согласия всех сторон Вашингтон готов присоединиться к формату.

Совет по переговоров в Норманд формате: офиц Киеву следует прекратить обещать быстрый мир на Донбассе. Потому что такой мир - оказаться в российской мышеловке. Нужны терпение, креативность, мудрость и напряженная работа, в т.ч. с нашими партнерами. Не стоит проводить саммит Н4 ради саммита. - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) September 3, 2019

И хотя предстоящая встреча лидеров государств Германии, Франции, Украины и России может предоставить импульс в решении конфликта на Донбассе, стиль поведения Кремля дает основания ожидать новых ловушек от российского президента. В последний момент тот может выдвинуть условия, которые будут крайне неприемлемыми для Украины, разрушив тем самым весь конструктив переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас демонстрирует другую риторику, чем его предшественник Петр Порошенко. Однако действующему главе государства необходимо четко определить и придерживаться "красных линий", переход за которые не будет вредить национальным интересам и его действия будут восприниматься обществом.

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