От COVID-19 скончались более 975 тысяч по всему миру: статистика на 23 сентября. Обновляется

По состоянию на среду, 23 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 272 717 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 80 тыс., в США – 35 тыс., а также в Бразилии – 35 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 975 тыс. человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 181 237 человек. Умерли 3642 пациента, выздоровели – 79 901 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7 млн), Индия (больше 5,6 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.

ВОЗ заявила о позитивной динамике пандемии коронавируса. Количество летальных случаев уменьшилось.

Главное за 23 сентября: