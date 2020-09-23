От COVID-19 скончались более 975 тысяч по всему миру: статистика на 23 сентября. Обновляется

По состоянию на среду, 23 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 31,7 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 272 717 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 80 тыс., в США – 35 тыс., а также в Бразилии – 35 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более 975 тыс. человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 181 237 человек. Умерли 3642 пациента, выздоровели – 79 901.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7 млн), Индия (больше 5,6 млн) и Бразилия (более 4,5 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25-е место.
ВОЗ заявила о позитивной динамике пандемии коронавируса. Количество летальных случаев уменьшилось.
Главное за 23 сентября:
Ситуация с распространением коронавируса в Турции может значительно ухудшиться на фоне риска увеличения количества заболеваний осенью. Эксперты Турецкой медицинской ассоциации во время видеоконференции заявили, что страну ждет "цунами", если не будут приняты необходимые меры.
В Японии производитель светового оборудования Ushio Inc. недавно выпустил ультрафиолетовую лампу, которая может убить коронавирус, не нанося вреда здоровью человека.
В Москве 16 пациентов с коронавирусом скончались за сутки, общее число умерших достигло 5100 человек. Днем ранее сообщалось об 15 умерших.
Министр культуры России Ольга Любимова ушла на 14-дневную самоизоляцию и будет работать из дома из-за того, что у ее отца обнаружен коронавирус.