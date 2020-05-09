Главная Новости
9 мая • обновлено в 19:37
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети

2.7т
Читать материал на украинском

В Белом доме США и Великобританию назвали победителями нацизма, что вызвало шквал критики и споров в сети.

Соответствующая публикация появилась 9 мая на официальной странице администрации США в Instagram. Под ней возмущенные пользователи из разных стран мира оставили более 28 тысяч комментариев.

США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", – говорится в сообщении.

Советский союз в публикации не упомянули. Белый дом упрекнули в незнании истории.

США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети
США присвоили себе победу во Второй мировой и вызвали споры в сети

Как писал OBOZREVATEL ранее, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая и процитировала песню российского певца Льва Лещенко, который поддержал оккупацию Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
День Победы
Место
США
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
6
Смешно
10
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Побежденные страны смотрят на эти иди_отские разборки среди победителей и крутят пальцем у виска. Когда уже закончится это победоб_есие и люди спо_койно будут чтить память отдавших свои жизни за мирное небо, а не каждое 8-9 мая будут выяснять, кто победил фашизм и сра_ться из-за этого? Можно подумать, что сегодня в мире нет во_йн. Да, они локальные, но они есть. И есть страна, где вои_нствующий аппетит разгорается все больше. Поэтому лучше бы сегодня все страны сделали все возможное, чтобы было мирное небо там, где идут во_йны, пока во_йна не пришла в их дом. И чтобы на рф не вылу_пился новый Гит_лер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Побежденные страны смотрят на эти иди_отские разборки среди победителей и крутят пальцем у виска. Когда уже закончится это победоб_есие и люди спо_койно будут чтить память отдавших свои жизни за мирное небо, а не каждое 8-9 мая будут выяснять, кто победил фашизм и сра_ться из-за этого? Можно подумать, что сегодня в мире нет во_йн. Да, они локальные, но они есть. И есть страна, где вои_нствующий аппетит разгорается все больше. Поэтому лучше бы сегодня все страны сделали все возможное, чтобы было мирное небо там, где идут во_йны, пока во_йна не пришла в их дом. И чтобы на рф не вылупился новый Гит_лер.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
можно сказать точно одно -без поддержки США и Британии, и поставок по "ленд-лизу" СССр бы не выстоял...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Litvinenko Nik, США продавали технику как СССР, так и Германии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Litvinenko Nik, можно сказать одно, если бы не СССР, уничтоживший 2/3 нацистов на восточном фронте, США и Британии бы не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги