США перебили бойцов "Вагнера" в Сирии: обнародованы сенсационные данные

Международное волонтерское сообщество InformNapalm раскрыло уникальную разведывательную информацию о более чем 300 наемников подразделения российской разведки, известного под условным наименованием ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в наступлении в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

На странице проекта указано, что все данные собраны, проанализированы и переданы для публикации на эксклюзивной основе командой проекта "ИХТАМНЕТ_М0209".

"Среди них 267 граждан Российской Федерации, 19 наемников "русского мира" из Украины, 6 из Беларуси, 3 из Молдовы, 2 гражданина Армении, 2 из Казахстана, 1 гражданин Сирии, 1 из Узбекистана (часть из них имеет двойное гражданство РФ). Также в ходе идентификации боевиков получила подтверждение информация Службы безопасности Украины о 67 "вагнеровцах", отправившихся в "путинский рай" в результате удара артиллерии и ВВС США", – сказано в сообщении.

ЧВК "Вагнера" "Радио Свобода"

При этом судьба 154 боевиков остается пока невыясненной.

Активисты отмечают, что как минимум 81 внештатному сотруднику российского ГРУ удалось выжить после атаки ВВС США, хотя многие получили тяжелые ранения. Известно также, что трое из них в конце 2018 годанабыли замечены в Судане.

Список участников боя доступен здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля 2018 года СБУ опубликовала первые доказательства того, что Генеральный штаб ВС РФ запланировал участие наемников ЧВК "Вагнеар" в сирийском конфликте.

Российские журналисты нашли под Краснодаром лагерь ЧВК "Вагнера".Сотрудник этой базы рассказал, что наемники после фиаско в Сирии рвутся обратно.

В то же время выяснилось, что представители "Вагнера" не предоставляют родственникам погибших в Сирии наемников информации без запросов, чтобы не платить.

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