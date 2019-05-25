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/Новости мира

США перебили бойцов "Вагнера" в Сирии: обнародованы сенсационные данные

11.1тЧитать материал на украинском

Международное волонтерское сообщество InformNapalm раскрыло уникальную разведывательную информацию о более чем 300 наемников подразделения российской разведки, известного под условным наименованием ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в наступлении в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

На странице проекта указано, что все данные собраны, проанализированы и переданы для публикации на эксклюзивной основе командой проекта "ИХТАМНЕТ_М0209".

"Среди них 267 граждан Российской Федерации, 19 наемников "русского мира" из Украины, 6 из Беларуси, 3 из Молдовы, 2 гражданина Армении, 2 из Казахстана, 1 гражданин Сирии, 1 из Узбекистана (часть из них имеет двойное гражданство РФ). Также в ходе идентификации боевиков получила подтверждение информация Службы безопасности Украины о 67 "вагнеровцах", отправившихся в "путинский рай" в результате удара артиллерии и ВВС США", – сказано в сообщении.

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ЧВК "Вагнера"

ЧВК "Вагнера"

"Радио Свобода"

При этом судьба 154 боевиков остается пока невыясненной.

Активисты отмечают, что как минимум 81 внештатному сотруднику российского ГРУ удалось выжить после атаки ВВС США, хотя многие получили тяжелые ранения. Известно также, что трое из них в конце 2018 годанабыли замечены в Судане.

Список участников боя доступен здесь.

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Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
ЧВК Вагнер
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Дохлые Кацапы по небу летят! В колонну попал реактивный снаряд! (с)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росийская армия огромный обосравшийся курятник! Украинская армия Красиво и ярко пердолит росийскую армию на Донбассе!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Прыщывые подростки только бандерам могут в рот спускать))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Михайлов Андрей, ну да... Только скот дохлый все равно кацапский!
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