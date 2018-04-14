США начали бомбить Сирию: первая реакция России

В России возложили ответственность за последствия удара по объектам в Сирии на США, Великобританию и Францию.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что случившееся не останется без последствий, передает "Интерфакс".

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них - на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - говорится в заявлении Антонова в связи с ударами по Сирии.

В то же время в Минобороны рассказали, что выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО.

Как сообщал "Обозреватель", рано утром 14 апреля по Киеву США и союзники атаковали Сирию.