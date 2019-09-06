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6 сентября • обновлено в 04:50
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Хрюкал и кривлялся: Соловьев опозорился коверканьем украинского языка

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев снова публично опозорился неуместными издевательствами над украинским языком.

В эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" он решил придраться к украинской букве "ф", пытаясь посмеяться над украинцами, которые якобы произносят ее по-другому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она очень редко встречается в украинском языке, и вы пытались даже ее заменить недавно. Вы же так теперь эту букву произносите?" – с ухмылкой сказал он, после чего, кривляясь, начал плеваться и хрюкать.

Новости
"Умудряетесь сказать Кыев": Соловьев публично опозорился из-за украинского языка

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
С чего это, вдруг, он опозорился? Показал селюковскую мойву такой, какая она есть. Давайте вислоухие, похрюкайте в коментах.
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