Хрюкал и кривлялся: Соловьев опозорился коверканьем украинского языка

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев снова публично опозорился неуместными издевательствами над украинским языком.

В эфире своей передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" он решил придраться к украинской букве "ф", пытаясь посмеяться над украинцами, которые якобы произносят ее по-другому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она очень редко встречается в украинском языке, и вы пытались даже ее заменить недавно. Вы же так теперь эту букву произносите?" – с ухмылкой сказал он, после чего, кривляясь, начал плеваться и хрюкать.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.

Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.

Он обозвал украинцев "нацистскими тварями" и выдал фейк о том, что после принятия закона о языке в Украине будут "метить" россиян.

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