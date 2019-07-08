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"Шваль и негодяй!" Российские пропагандисты напали на грузина, оскорбившего Путина

10.2тЧитать материал на украинском

Выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в студии телеканала "Рустави 2" покрыл матом президента РФ Владимира Путина и оскорбил его родителей, вызвало шквал оскорблений со стороны российских пропагандистов.

В частности, российский журналист Владимир Соловьев увидел в данном инциденте провокацию куда масштабнее. "Это не провокация одного отдельного журналиста. Это позиция канала. Что руководство канала де-факто и подтвердило в письме по поводу грязной ругани в эфире. Да и позиция официальных властей Грузии не вызывает сомнения", — написал он в своем Telegram-канале.

Не менее иронично высказалась и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян: "Начальник "Рустави 2" переживает за безопасность сотрудников. А присылайте их к нам отдохнуть. На курорты Северного Кавказа, например".

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Георгий Габуния

Георгий Габуния

Скриншот с видео

Российскому телеведущему Роману Бабаяну также не понравился тон грузинского коллеги. "Не могу поверить, что эти слова произнес грузин. Для кавказца оскорбить чьих-то родителей – вещь недопустимая! Это не кавказец! Это шваль и негодяй без понятий!" – написал он.

На этом фоне экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призвала местные власти инициировать расследование в связи с выступлением журналиста. "Категорически требую у правительства немедленно начать расследование и, исходя из интересов государства, принять адекватные меры", — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после скандала.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир СоловьевВладимир Мунтян
Место
Россия
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
помоему чечены вас имеют вместе с родаками и ничего молча сопите в дырочку
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Питон Каа
Питон Каа
Смотри какой смелый, самого Путина не побоялся оскорбить. Там уже был один, такой же смелый, а потом галстук есть пришлось.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Вот так бы на поле боя себя вели!
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