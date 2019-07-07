"Он еще и в носу ковырялся": в сети высмеяли странное фото с Путиным

В сети разгорелся ажиотаж вокруг фотографии со встречи главы РФ Владимира Путина с журналистами газеты Financial Times.

Снимок опубликовал журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов в Twitter. Особое внимание он обратил на элемент гардероба интервьюера.

"Бог ты мой, в каких красных революционных носках товарищ из The Financial Times приходил к Путину!" - написал он.

"В таких носках удобнее в носу ковыряться, чем он и занят", "Он должен был спросить разрешения надеть свои носки у Путина и Пескова?" "А мог бы в шлепанцах прийти. Путин - невелика птица", "Хороший кляп из носков получится для Путина", "Он еще и в носу ковырялся", - смеются над Смирновым в сети.

Однако внимание пользователей также привлекла поза Путина. "А чего сказочный за стул и стол держится?" "Зачем Путин так упирается в стол и стул?" - пишут они.

Бог ты мой, в каких красных революционных носках товарищ из The Financial Times приходил в Путину! pic.twitter.com/SYy9wBluph — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии ведущий в прямом эфире жестко обматерил Путина, чем вызвал широкий общественный резонанс в обеих странах.

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