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Шпионил уже при Путине: вскрылись секретные данные о Скрипале

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Бывший российский шпион Сергей Скрипаль добывал данные для британской разведки уже после прихода к власти в России Владимира Путина.

Об этом пишет в своей книге "Дело Скрипаля" (The Skripal Files) журналист ВВС Марк Урбан. В ней он ссылается на рассказы самого бывшего разведчика, передает "Комсомольская правда".

"Когда к власти пришел Путин и взял работу ФСБ под личный контроль, начав "давить" предателей, у Скрипаля все еще оставались лазейки для выуживания полезных сведений. Экс-разведчик рассказывал Урбану, что ему достаточно было встретиться с бывшими сослуживцами и спросить, как у них дела", - говорится в пересказе книги.

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При этом отмечается, что такую информацию Скрипаль передавал в Лондон вплоть до 2004 года. Это происходило во время "деловых поездок" или семейных отпусков в Испании, Португалии, на Мальте и в Турции.

Автор книги утверждает, что за четыре года таких встреч было семь или восемь. За каждую Скрипаль получал 3 тысячи долларов.

"Будучи в Москве Скрипаль пользовался невидимыми чернилами для контактов с MI6. Когда его супруга Людмила с дочерью Юлией уезжала в отпуск, Сергей передавал через нее "подарок", - уточняет Урбан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что один из подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который по паспорту на имя Руслана Боширова въехал в Великобританию, является полковником ГРУ, Героем России Анатолием Чепигой.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персоны
Сергей СкрипальВладимир Путин
Место
Россия
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Сколько ещё,таких как Скрипаль,отдыхают на курортах Европы и Азии и передают "привет" через жён и детей.Деньги не пахнут....Если бы британцы по горячему взяли этих лопухов,рассказывали бы они всё,что знали или продолжали бы работать в разведке,но на друшую страну.Путин не понимает,что времена изменились и выпускники школы ФСБ илиГРУ,не хотят кататься на "геликах" арендованных на выпускной,они хотят кататься на своих,как московские мажоры.
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