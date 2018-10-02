Шпионил уже при Путине: вскрылись секретные данные о Скрипале

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль добывал данные для британской разведки уже после прихода к власти в России Владимира Путина.

Об этом пишет в своей книге "Дело Скрипаля" (The Skripal Files) журналист ВВС Марк Урбан. В ней он ссылается на рассказы самого бывшего разведчика, передает "Комсомольская правда".

"Когда к власти пришел Путин и взял работу ФСБ под личный контроль, начав "давить" предателей, у Скрипаля все еще оставались лазейки для выуживания полезных сведений. Экс-разведчик рассказывал Урбану, что ему достаточно было встретиться с бывшими сослуживцами и спросить, как у них дела", - говорится в пересказе книги.

При этом отмечается, что такую информацию Скрипаль передавал в Лондон вплоть до 2004 года. Это происходило во время "деловых поездок" или семейных отпусков в Испании, Португалии, на Мальте и в Турции.

Автор книги утверждает, что за четыре года таких встреч было семь или восемь. За каждую Скрипаль получал 3 тысячи долларов.

"Будучи в Москве Скрипаль пользовался невидимыми чернилами для контактов с MI6. Когда его супруга Людмила с дочерью Юлией уезжала в отпуск, Сергей передавал через нее "подарок", - уточняет Урбан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что один из подозреваемых в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, который по паспорту на имя Руслана Боширова въехал в Великобританию, является полковником ГРУ, Героем России Анатолием Чепигой.