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16 февраля • обновлено в 15:53
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В США жестко пригрозили России с их "Северным потоком"

2.8т
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Россия не сможет самостоятельно достроить "Северный поток-2″. Его строительство затянется на долгое время из-за отсутствия технологий и давления американских санкций.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, сообщает DW.

Дэн Бруйетт

Дэн Бруйетт

Отвечая на вопрос о возможности завершения проекта "Северный поток-2", Бруйетт прямо заявил: "Они не смогут". Кроме того, он опроверг заверения президента РФ Владимира Путина в том, что газопровод закончат всего за несколько месяцев.

Новости
"Северный поток" будут строить любой ценой

"Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", – пояснил он. При этом Бруйетт подчеркнул, что слухи о том, что американские санкции могут вызвать лишь незначительную задержку строительства не соответствуют действительности.

В свою очередь глава пресс-службы корпорации "Газпром" Сергей Куприянов ответил на слова американского министра, заявив: "Никогда не говори никогда".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкции.

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Россия
Теги
газ газопровод Газпром
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не понимаю, чего так все переживают за НАШ "Северный поток"? Ну вот какое дело до него исключительным?
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Mega Death
Mega Death
Крымский мост тоже не построят!)) Главное, верить американцам. Эти ребята никого никогда не обманывали
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