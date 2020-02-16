В США жестко пригрозили России с их "Северным потоком"

Россия не сможет самостоятельно достроить "Северный поток-2″. Его строительство затянется на долгое время из-за отсутствия технологий и давления американских санкций.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, сообщает DW.

Дэн Бруйетт

Отвечая на вопрос о возможности завершения проекта "Северный поток-2", Бруйетт прямо заявил: "Они не смогут". Кроме того, он опроверг заверения президента РФ Владимира Путина в том, что газопровод закончат всего за несколько месяцев.

"Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", – пояснил он. При этом Бруйетт подчеркнул, что слухи о том, что американские санкции могут вызвать лишь незначительную задержку строительства не соответствуют действительности.

В свою очередь глава пресс-службы корпорации "Газпром" Сергей Куприянов ответил на слова американского министра, заявив: "Никогда не говори никогда".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что строительство "Северного потока-2" продолжится несмотря на санкции.

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