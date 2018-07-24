По данным Левада-центра, в России заметно ухудшились не только рейтинги власти, но и в целом настроения людей. Возросли опасения относительно будущего развития экономики страны и собственных возможностей обеспечивать хотя бы привычный уровень жизни для себя и своих близких. В то же время, как видно из опросов российских журналистов, россияне не связывают внутренние проблемы с внешнеполитической деятельностью, с изоляцией РФ, они и дальше боготворят Путина. Почему? – Ред.

Ключевой вопрос, который привел к тому, что люди стали хуже воспринимать ситуацию, это безусловно проведение пенсионная реформа. Это то, что касается буквально каждого и совершенно очевидно, это зримое вытаскивание денег из карманов у людей.

Потому что когда идет постепенное ползучее повышение цен, ползучее обесценивание сбережений и зарплат - это плохо воспринимается, поскольку это как постепенное нагревание воды в водоеме – можно не заметить, когда сваришься. А здесь сразу, резко. Для огромного количества людей стало ясно: вот человек ожидает выйти на пенсию через несколько лет, он на это рассчитывает – и вдруг ему говорят: "Нет. Ты выйдешь на пенсию не тогда-то, а через несколько лет".

И это сразу, скочкообразно меняет ситуацию, потому что касается каждого, причем зримо и очевидно, причем по вопросам, которые являются ну очень сущностными, очень важными для всех людей.

Кроме всего прочего, здесь вытаскивание из карманов не каких-то небольших сумм. А сразу десятки тысяч рублей у людей вытаскивают из карманов каждый год. Каждый в состоянии посчитать, сколько он получил бы в качестве пенсий и сколько у него вытащили из кармана. Вот это доходит быстро. Это своего рода такой шок. Поэтому восприятие крайне острое всего того, что совершило правительство и Государственная Дума.

Что же касается связи между внешней политикой – милитаристской агрессивной политикой Путина - и ухудшением положения жизни, то да, это пока не дошло. Я думаю, что дойдет. Я думаю, что это произойдет, и прежде всего это произойдет в связи с серьезным военным поражением путинского режима.

Такое поражение возможно. Идея провести референдум на Донбассе может вызвать серьезное обострение. Это уникальное предложение, которое он сделал Трампу в том случае, если со стороны Соединенных Штатов не поступит серьезного протеста, я думаю может как раз спровоцировать очень серьезное обострение конфликта. И после этого может быть могут произойти какие-то события, которые помогут россиянам установить эту связь. Но это будет очень тяжелая история, причем не только для России, но и для Украины, и для всех соседних стран.

На самом деле Вашингтон хотя и не очень большой город, но в нем живут разные люди, в нем живет Конгресс, в нем живет независимая пресса, в нем живут суды различной инстанции Соединенных Штатов Америки, в нем живет Трамп. И на самом деле Путину совершенно не нужно, чтобы было какое-то официальное решение Конгресса (по вопросу референдума на Донбассе – Ред.).

Вот Трамп его пригласил в Белый дом, опять там будет какой-то разговор, и Путин на выходе скажет: "Трамп поддержал меня". Поэтому это согласие Соединенных Штатов Америки в данном случае не требуется как официальное согласие. А так, как какая-то санкция в разговоре. Поэтому, к сожалению, это абсолютно незаконное противоправное решение возможно. Я бы не стал рассматривать это как что-то невероятное. К сожалению, такая возможность есть, но это будет в общем такая если не катастрофа, то достаточно серьезное ухудшение в целом мировой ситуации.