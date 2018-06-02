SaveOlegSentsov: по всему миру проходит глобальная акция в поддержку Сенцова

Глобальная акция поддержки украинского политзаключенного Олега Сенцова под лозунгом "#SaveOlegSentsov" проходит на улицах 71 города мира.

В Киеве люди собрались на Майдане. Также, акция проходит в Черкассах и Тернополе. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил всех, кто присоединился к мероприятию.

По данным "Главком", 2 июня поддержать режиссера вышли люди в Австралии, США, Германии, Грузии, Израиле, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Канаде, Португалии, Великобритании, Греции, Австрии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Литве, Латвии, Италии и Бельгии.

Акция в поддежку Сенцова на Майдане

В Москве власти не согласовали акцию в центре города, потому организаторы решили проводить одиночные пикеты.

Акция в поддежку Сенцова на Майдане

Как отмечает "Крым.Реалии", на странице движения #SaveOlegSentsov в Twitter сказано, что мероприятия проводятся в преддверии чемпионата мира по футболу в России. 1 июня к акции присоединились жители Санкт-Петербурга. Они требовали освобождения Сенцова на саммите "Группы семи", который пройдет в Канаде 8-9 июня.

Від Києва до Страсбурга, на вулицях більше ніж 70 міст світу

проходять акції #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/rh2daBVPcZ — Голоc Амepики (@chastime) 2 червня 2018 р.

Акция в поддежку Сенцова на Майдане

Акция в поддежку Сенцова на Майдане

Акция в поддежку Сенцова на Майдане

Активисты призвали власти Украины создать пост спецуполномоченного по правам украинских политзаключенных, удерживаемых в России. В пикетах в Питере участвовали около двух десятков активистов на Невском проспекте. Они вышли с плакатами, украинским флагом и "красной карточкой", показывая последнюю российским властям. Одного протестующего уже задержали.

Акция в поддержку Сенцова Санкт-Петербург Крым.Реалии

В Израиле в акции участвовал посол Украины Геннадий Надоленко, а также представители выходцы из Украины в Израиле и местной общины.

Акция в поддержку Сенцова Израиль

В Ізраїлі 🇮🇱 пройшла акція на підтримку українського 🇺🇦 режисера Олега Сенцова, в якій взяли участь Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, представники вихідці з України в Ізраїлі та місцевої громади. Дякуємо організаторам акції.

#SaveOlegSentsov #FreeSentsov pic.twitter.com/ncizbSbn0R — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) 1 червня 2018 р.

В Кракове протестующие надели красные повязки на рты и также вышли с плакатами на улицы.

Акция в поддежку Сенцова Краков Крым.Реалии

Акция в поддежку Сенцова Краков Крым.Реалии

В Кракове (Польша) также прошла акция в поддержку Олега Сенцова



Фото - фб Wlodko Korabel#SaveOlegSentsov pic.twitter.com/5BUqWkDN4t — Крым. Реалии (@krymrealii) 2 червня 2018 р.

В свою очередь, в Риге активисты пикетировали посольство России. 1 июня около 50 человек собрались с плакатами и призывами к российским властям. Люди принесли флаги Латвии, Украины и крымских татар, а также плакаты, на которых были указаны места проведения аналогичных акций в других странах. На транспорантах было написано: "#LetMyPeopleGo", "#AtbrīvotSencovu" ("Освободить Сенцова"), "Тогда — Сталин, теперь — Путин". Участники акции также использовали свистки.

Акция в поддержку Сенцова в Риге

В свою очередь, Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев обратился к президенту США Дональду Трампа з просьбой помочь в спасении Сенцова и других политзаключенных.

"Я хочу просить вашего содействия в вопросе освобождения Олега Сенцова и еще около 70 политических узников Кремля. Олег объявил бессрочную голодовку, я знаю его как человека слова - он действительно пойдет до конца. Двое его детей могут остаться без отца... Олег - отец, так же, как и вы. Он хочет жить в свободной демократической стране. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Олег и другие политические узники Кремля вышли на свободу", - обратился он.

По мнению Сеитаблаева, Трамп является одним из немногих политиков в мире, кто действительно может повлиять на Путина.

Президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина и дальше будет бороться за политзаключенных.

"Мы продолжим бороться за освобождение всех украинских политзаключенных и заложников, заключенных в РФ и временно оккупированном Крыму и Донбассе", - подчеркнул он.

Ми продовжимо боротися за звільнення усіх українських політв'язнів і заручників, ув’язнених в РФ і тимчасово окупованому Криму та Донбасі.#SaveOlegSentsov — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 червня 2018 р.

"Великобритания поддерживает глобальную кампанию с призывом к России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных, которые подверглись преследованиям из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма", – написала чрезвычайный и полномочный посол Великобритании на Украине Джудит Гоф в Twitter.

Велика Британія підтримує глобальну кампанію із закликом до Росії звільнити #ОлегСенцов та інших політичних в'язнів, які зазнали переслідувань через незгоду з незаконною анексією #Крим’у #SaveOlegSentsov — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 2 червня 2018 р.

Підгледіли на сторінці одного із організаторів акції #SaveOlegSentsov у Черкасах "Сьогодні вперше на громадську акцію вийшла моя мама! Знакова подія для мене 😊 Отже тут три покоління нашої родини вимагає свободи для Олега Сенцова та інших політвязнів Росії" pic.twitter.com/wcRZ273bQc — Save Oleg Sentsov (@SaveSentsov) 2 червня 2018 р.

В инстаграме уже тоже появляются свежие фото с акции #SaveOlegSentsov.

Например, из Минска pic.twitter.com/QMWtRaq0Yl — Крым. Реалии (@krymrealii) 1 червня 2018 р.

Вдячний всім,хто долучився до акції на підтримку Олега Сенцова по всьому світу - у Німеччині, Франції, Італії, Естонії, Литві, Швеції, Грузії, Великій Британії, Канаді, США, Португалії, Україні та навіть Росії.Весь світ обурює беззаконня та тоталітарні методи кремлівського режиму pic.twitter.com/B3SiBbvSiZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 16 мая. Единственным его требованием является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Российская телеведущая Ксения Собчак пообщалась с Сенцовым, после чего рассказала, что у него выпали два зуба. В поддержку режиссера выступил еще один политзаключенный Александр Кольченко. Он также объявил голодовку.