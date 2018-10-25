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Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России

4.2тЧитать материал на украинском

В результате стихийного бедствия, обрушившегося на Туапсинский район Краснодарского края России, есть жертва.

"Получена информация о гибели женщины в результате паводка на территории станицы Кривеньковская. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа", - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СКР по краю.

В регионе затоплены несколько железнодорожных станций, возможно, и туннелей. В Туапсе улицы превратились в реки, а реки - в бушующие потоки, дома подтоплены, людей эвакуируют, сообщает "МК".

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Согласно сообщениям местных жителей, которые делятся актуальными фото и видео в сети, город захлестнула вода, с огромной скоростью несущаяся с гор к морю, по улицам края плавают автомобили и холодильники, рушатся мосты, стены и потолки зданий.

Водный апокалипсис в Туапсе: в районе введен режим ЧС! Листайте видео. Утром в Туапсе и в районе начался дождь, а ближе к обеду город и окрестности превратились в зону стихийного бедствия. - Потоки воды затопили улицы. Из туапсинских поселков Шаумян и Георгиевское эвакуированы люди. По неподтвержденным данным, вода размыла единственную дорогу, ведущую к этим населенным пунктам. . В Туапсе создан оперативный штаб для ликвидаций последствий стихии и введен режим ЧС. По прогнозам, сильные дожди продолжатся в Краснодарском крае до 26 октября включительно. Также, по неподтвержденным данным, в станице Кривенковской потоком воды унесло женщину, она погибла. - Если информация подтвердится, будет отдельный пост. Видео от подписчиков.

Допис, поширений ЧП Краснодар™ (@chp_krd)

В Туапсинском районе сегодня бушует стихия. Из-за сильных ливней в Туапсе затопило улицы ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хэштэг #sochi_vteme ‼️ Подписывайся на наш телеграмм канал (ссылка в шапке профиля) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: @marinatxmarina ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #сочивтеме #sochi_vteme #сочи #sochi #ilovesochi #ялюблюсочи #городсочи #адлер #сочи2018 #краснаяполяна #розахутор #лазаревское #краснодарскийкрай #туапсе #кубань #олимпийскийпарк #хоста #горкигород #sochifornia #сочифорния #новости #новостисочи #краснодар #геленджик #анапа #отдыхвсочи #черноеморе

Допис, поширений Сочи В Теме (@sochi_vteme)

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Синоптики предупреждают, что погода в районе будет ухудшаться. 25-26 октября ожидают мокрый снег и усиление ветра, на малых реках края вероятны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри возможны формирования смерчей.

Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
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Как известно, в среду, 24 октября, за шесть часов на территории Туапсинского района выпало 116 мм осадков. В зоне затопления оказались 22,3 тыс. домовладений с населением 72,5 тыс. человек и 46 социально-значимых объектов. С места бедствия были эвакуированы более 160 человек.

Произошло частичное затопление территории населенных пунктов Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, частично города Туапсе, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона "Туапсе-Апшеронск", участка автодороги "Индюк - Кривенковская".

Разрушен мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения. В связи с сильными осадками и угрозой затопления во всех сельских поселениях Туапсинского района Краснодарского края введен режим ЧС.

Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России
Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Ужгороде прошел мощный ураган. Сильный ветер, который сопровождался ливнем, повредил множество деревьев.

Место
Россия
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Si Kal
Si Kal
Репетиция,так сказать!
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