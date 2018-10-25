Рушатся мосты и стены, есть жертва: появились новые данные об ''aрмагеддоне'' в России

В результате стихийного бедствия, обрушившегося на Туапсинский район Краснодарского края России, есть жертва.

"Получена информация о гибели женщины в результате паводка на территории станицы Кривеньковская. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа", - сообщили "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СКР по краю.

В регионе затоплены несколько железнодорожных станций, возможно, и туннелей. В Туапсе улицы превратились в реки, а реки - в бушующие потоки, дома подтоплены, людей эвакуируют, сообщает "МК".

Согласно сообщениям местных жителей, которые делятся актуальными фото и видео в сети, город захлестнула вода, с огромной скоростью несущаяся с гор к морю, по улицам края плавают автомобили и холодильники, рушатся мосты, стены и потолки зданий.

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Синоптики предупреждают, что погода в районе будет ухудшаться. 25-26 октября ожидают мокрый снег и усиление ветра, на малых реках края вероятны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри возможны формирования смерчей.

Как известно, в среду, 24 октября, за шесть часов на территории Туапсинского района выпало 116 мм осадков. В зоне затопления оказались 22,3 тыс. домовладений с населением 72,5 тыс. человек и 46 социально-значимых объектов. С места бедствия были эвакуированы более 160 человек.

Произошло частичное затопление территории населенных пунктов Шаумян, Цыпка, Горный, Кривеньковская, частично города Туапсе, железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона "Туапсе-Апшеронск", участка автодороги "Индюк - Кривенковская".

Разрушен мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения. В связи с сильными осадками и угрозой затопления во всех сельских поселениях Туапсинского района Краснодарского края введен режим ЧС.

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