Россия отдала Украине захваченные корабли: появилась реакция Кремля и Запада

Возвращение Россией украинских кораблей, незаконно захваченных возле Керченского пролива в ноябре 2018 года, положительно восприняли в мире.

В частности, в Елисейском дворце поприветствовали шаг страны-агрессора. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным его французкий коллега Эммануэль Макрон высказал свою точку зрения.

"Президент Республики приветствовал известие о возвращении Украине трех кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Этого жеста ожидали, он позволит укрепить доверие в диалоге между Россией и Украиной", – сказано в комюнике.

Россия вернула корабли ВМС: реакция Кремля и Запада ТАСС

Макрон поприветствовал возвращение кораблей ВМС РБК

При этом, в России заявили, что возвращение судов ВМС никак не связано с решением Международного трибунала по морскому праву против России. Также опровергли и влияние предстоящего саммита в "нормандском формате".

"Никакой связи здесь нет и быть не может", — цитирует пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова "360". Он также заверил, что Россия не ждет от Украины в ответ возвращения задержанного рыболовецкого судна "Норд".

Песков прокомментировал передачу Россией Украине захваченных судов jrnlst.ru

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала возвращение кораблей еще одним шагом к освобождению из российских тюрем украинских пленников. Как уточняет "5 канал", своей реакцией она поделилась на конференции в Стамбуле.

"Сейчас я очень благодарна, что все вопросы моряков и кораблей решены. И я думаю, что все переговоры, которые сейчас проводятся, – мы все ожидаем встречи в "нормандском формате", – что это будет еще один шаг к освобождению всех на всех. Украина к этому готова", – сказала она.

Денисова отреагировала на возвращение кораблей frontnews.eu

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия вернула захваченные "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" Украине. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

В МИД Украины заявили, что, несмотря на такой шаг, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги.

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