Главная Новости
18 ноября • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Россия отдала Украине захваченные корабли: появилась реакция Кремля и Запада

3.2т
Читать материал на украинском

Возвращение Россией украинских кораблей, незаконно захваченных возле Керченского пролива в ноябре 2018 года, положительно восприняли в мире.

В частности, в Елисейском дворце поприветствовали шаг страны-агрессора. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным его французкий коллега Эммануэль Макрон высказал свою точку зрения.

"Президент Республики приветствовал известие о возвращении Украине трех кораблей, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Этого жеста ожидали, он позволит укрепить доверие в диалоге между Россией и Украиной", – сказано в комюнике.

Новости
"Россия хранила козырь!" Украине указали на тревожный нюанс с возвращением кораблей

Россия вернула корабли ВМС: реакция Кремля и Запада

Россия вернула корабли ВМС: реакция Кремля и Запада

ТАСС

Макрон поприветствовал возвращение кораблей ВМС

Макрон поприветствовал возвращение кораблей ВМС

РБК

При этом, в России заявили, что возвращение судов ВМС никак не связано с решением Международного трибунала по морскому праву против России. Также опровергли и влияние предстоящего саммита в "нормандском формате".

"Никакой связи здесь нет и быть не может", — цитирует пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова "360". Он также заверил, что Россия не ждет от Украины в ответ возвращения задержанного рыболовецкого судна "Норд".

Песков прокомментировал передачу Россией Украине захваченных судов

Песков прокомментировал передачу Россией Украине захваченных судов

jrnlst.ru

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала возвращение кораблей еще одним шагом к освобождению из российских тюрем украинских пленников. Как уточняет "5 канал", своей реакцией она поделилась на конференции в Стамбуле.

"Сейчас я очень благодарна, что все вопросы моряков и кораблей решены. И я думаю, что все переговоры, которые сейчас проводятся, мы все ожидаем встречи в "нормандском формате", что это будет еще один шаг к освобождению всех на всех. Украина к этому готова", – сказала она.

Денисова отреагировала на возвращение кораблей

Денисова отреагировала на возвращение кораблей

frontnews.eu

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Россия вернула захваченные "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" Украине. Процедура передачи судов прошла 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

  • В МИД Украины заявили, что, несмотря на такой шаг, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Возвращение украинских кораблей Россией" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Возвращение украинских кораблей Россией
Персоны
Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Людмила Денисова
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
12
Смешно
3
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Макрон так и сказал - страна агрессор?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
hunt andres, французский не переводится на мову, так что лепи шо хошь ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Serov Oleg
Serov Oleg
хватит называть эти лоханки кораблями...
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Serov Oleg, да ладно тебе, пусть скачут на своих крейсерах ...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Serov Oleg, Тогда и Украину не нужно называть государством...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги