США были правы, покинув СПЧ, – Помпео о возвращении России в Совет ООН по правам человека
После избрания России в Совет ООН по правам человека в США заявили, что не зря вышли из этой организации в 2018 году.
Об этом во вторник, 13 октября, сказал американский госсекретарь Майк Помпео. На своей странице в Twitter он написал, что членство России, Китая и Кубы в СПЧ подтверждает правоту решения Вашингтона "покинуть Совет и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека".
"В этом году на Генассамблее ООН мы делали это", – отметил политик.
Помпео добавил, что Соединенные Штаты предпринимают конкретные действия в этой сфере, реализуя меры против нарушителей прав человека, к примеру, в Иране или Мьянме.
"Приверженность США правам человека – это гораздо больше, чем просто слова", – подчеркнул госсекретарь.
Напомним, членами Совета Организации Объединенных Наций по правам человека были избраны на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года, 15 стран:
Украина;
Франция;
Великобритания;
Китай;
Куба;
Боливия;
Габон;
Кот-д'Ивуар;
Малави;
Мексика;
Непал;
Пакистан;
Узбекистан;
Сенегал;
Российская Федерация.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поясняла выход государства из СПЧ тем, что никто из стран-участниц не хотел принять участие в борьбе для реформирования Совета. Также, по ее словам, Совет стал "лицемерным и корыстным".
Как сообщал OBOZREVATEL, за возвращение РФ в Совет по правам человека проголосовали 158 государств-членов Организации Объединенных Наций.