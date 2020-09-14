Россия считает Лукашенко легитимным президентом, – спикер Путина

Россия признала результаты выборов в Беларуси и считает Александра Лукашенко легитимным президентом.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров Лукашенко с Владимиром Путиным, передает "Медуза".

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях", – заявил Песков.

"Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, по итогам переговоров Лукашенко и Путин договорились о предоставлении Беларуси кредита на $1,5 млрд. Беларусь также начала участие в последней стадии испытаний российской вакцины от коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся