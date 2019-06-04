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"Россия ответит!" Нападки на Украину из-за MH17 получили ответ в США

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США намерены добиваться ответственности России за применение ее боевого оружия к гражданскому самолету Малазийских авиалиний Boeing-777 в небе над Донбассом.

Такое заявление во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь сделал США Майкл Помпео, передает "Укринформ". "Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", – сказал он.

В связи с этим Помпео подтвердил, что Россия должна была бы продемонстрировать большее взаимодействие и сделать соответствующие шаги.

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Трагедия MH17

Трагедия MH17

Газета.ру

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", – подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что руководство его страны усомнилось в том, что именно Россия сбила Boeing-777 на Донбассе. При этом он указал, что это якобы могло быть руководство Украины.

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Майк Помпео
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А причем тут какая то США???
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Россия уже предприняла необходимые шаги. По номеру ракеты было установлено что она была передана в воинскую часть в (на) украину. Теперь дело за украиной объяснить как ее ракета сбила гражданский самолет
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Путин и его кремлевское ОПГ убили в боинге 298 человек и 80 из них Дети Дети Дети! Россия Банкрот ! путин разорил росию и обокрал ее!
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de lik
de lik
Кожедуб ruslan, че то ты про детей Донбасса не вспоминаешь, скакун с кастрюлей
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