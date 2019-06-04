"Россия ответит!" Нападки на Украину из-за MH17 получили ответ в США

США намерены добиваться ответственности России за применение ее боевого оружия к гражданскому самолету Малазийских авиалиний Boeing-777 в небе над Донбассом.

Такое заявление во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь сделал США Майкл Помпео, передает "Укринформ". "Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", – сказал он.

В связи с этим Помпео подтвердил, что Россия должна была бы продемонстрировать большее взаимодействие и сделать соответствующие шаги.

Трагедия MH17 Газета.ру

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", – подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что руководство его страны усомнилось в том, что именно Россия сбила Boeing-777 на Донбассе. При этом он указал, что это якобы могло быть руководство Украины.

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