"Россия – агрессор!" В США выразили мощную поддержку Украине

В США поддержали Украину после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США со ссылкой на заявление на Госдепартамента.

В Госдепе отметили, что парламентские выборы дали "четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев к демократическим идеалам".

"Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для успешной страны. Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку Украине в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно признанных границах ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что президент России Владимир Путин пытается давить на президента Украины Владимира Зеленского перед внеочередными выборами в Верховную Раду-2019.

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