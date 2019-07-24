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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Россия – агрессор!" В США выразили мощную поддержку Украине

2.1т Читать материал на украинском

В США поддержали Украину после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США со ссылкой на заявление на Госдепартамента.

В Госдепе отметили, что парламентские выборы дали "четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев к демократическим идеалам".

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"Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для успешной страны. Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку Украине в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно признанных границах ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что президент России Владимир Путин пытается давить на президента Украины Владимира Зеленского перед внеочередными выборами в Верховную Раду-2019.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
США
Тег
Госдеп США
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Mega Death
Mega Death
Если это мощно,....
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Пигин Макс
Пигин Макс
Госдепу можно успокоится. Украинцы проголосовали не для того, что бы ФША продолжали "поддержку".
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CARGO 100
CARGO 100
"в Facebook" ... Мощная поддержка ... Почитайте ok.ru может там тоже что нибудь есть ...
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