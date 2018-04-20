Дональд Трамп заявив, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж він сам, і що США введуть нові санкції, коли російська влада на них заслужить. - Ред.

Трамп каже правду: у порівнянні з Обамою те, що він зробив - є найбільш болючим для Російської Федерації. Це не означає, що він цього хотів і просував, але так вийшло.

Дійсно, планувалися нові санкції, про це ще минулого тижня сказала Ніккі Гейлі - постійний представник США при ООН. Вона є членом кабінету і звичайно, це була не просто її здогадка, це був анонс прийнятого рішення. Але буквально у неділю Трамп змінив свою думку, що стало несподіванкою для неї.

Чому Трамп це зробив - невідомо. Оскільки було задумано нанести удар по сирійським об’єктам, які були задіяні у виготовленні хімічної зброї і, відповідно, прийняти санкцій до російських компаній, які фактично допомогли сирійському режиму відновити спроможність виробляти хімічну зброю.

Чи будуть найближчим часом введені нові санкції - складно сказати. Є велика кількість питань - і це не лише Сирія і Україна. Ще є втручання у вибори, кібератаки та інше. Тому скоріше за все протримається певна пауза, але деструктивна поведінка Росії не змінилась. Буквально минулого тижня німецькі спецслужби сказали, що відбулась масована атака на їх інформаційні і інші урядові системи в Німеччині. Росія не змінює свою думку. Звичайно, що через певний час буде необхідність знову її покарати за те, що вона зробила. А Трамп скоріше за все сподівається на відновлення діалогу, що він зможе вирішити більшу частину питань. І відповідно на цьому фоні він не хотів би додатково дратувати Путіна.

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Нещодавно відбулися конгресові слухання, і міністр фінансів радив не вводити обмеження на боргові зобов’язання Російської Федерації обсягом понад півтрильйони доларів, інакше це могло би дестабілізувати фінансові ринки. Якщо б таке обмеження було введене, то це вщент зруйнувало російську економіку, що й без того ледь дихає. Тим не менш, Конгрес тиснутиме по інших напрямках, адже там є абсолютний консенсус щодо необхідності стримувати Росії, заставити її заплатити "велику ціну" за агресивну поведінку.

Отже, враховуючи поведінку Росії, санкції введуть, але коли - зараз важко сказати.

Введення санкцій для Росії вже є болючим. Лише у день прийняття закону російські багатії втратили 3,2 млрд дол., а нещодавнє включення до санкційного списку олігархів з найближчого оточення Путіна збіднило їх ще на 16 млрд дол., рубль "просів" на 8,1%, а Уряд РФ був вимушений призупинити як зовнішні, так і внутрішні запозичення. Одним з результатів дій санкцій стала втеча капіталу, що за чотири роки склало понад 250 млрд дол.

Не маючи достатньо фінансових ресурсів, технологій та обладнання, Росія призупинила проекти освоєння енергетичних ресурсів Західного Сибіру та Арктичного шельфу. Буквально сьогодні була інформація на російському ресурсі, що 70% компонентів російських супутників - закордонні.

В Росії не можуть зробити власноруч майже нічого, окрім окремих видів зброї. Це результат, по-перше, інтеграції Росії в світову економіку, по-друге - неспроможності підтримувати власну науку і виробництво, і по-третє - фінансових обмежень.

Фактично Росія відкочується на десятки років назад з точки зору розвитку економіки. Певні процеси є незворотними, і навіть якщо завтра відмінять санкції, цей негативний фактор буде впливати на Росію десятки років.