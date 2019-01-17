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Владимир Милов
Владимир Милов
Российский политикВсе статьи автора

Референдум по Брекзиту напоминает референдум о сохранении СССР

1.7т

Мда. Тереза Мей, при всем моем негативном отношении к партии Тори, взявшей на себя неуместное лидерство в выдергивании Британии из ЕС (Мэгги Тэтчер, всеми правдами и неправдами втаскивавшая Британию в общий рынок, переворачивается там под землей с бешеной скоростью вокруг своей оси), договорилась о лучшем возможном варианте выхода из ЕС. Сегодня этот-все-равно-хреновый, но лучший-из-возможных вариант был поставлен на голосование в британском парламенте.

Итог: 202 голоса за, 432 против. Британия сейчас ввергнута в состояние еще большей неопределенности, чем собственно после референдума 2016 года.

Знаете, мне этот референдум по Брекзиту больше всего напоминает референдум о сохранении СССР 1991 года. Я кстати на том референдуме в СССР голосовал - и зачеркнул все варианты ответа, потому что уж больно нереалистичной была формулировка: "Хотите ли вы жить в обновленном Советском Союзе, где все у всех будет заебись, все будут счастливы и ни у кого не будет никаких проблем?"

Новости
Британское правительство потерпело поражение

Всем нормальным людям было понятно, что такого Советского Союза быть не может - равно как и "обновленной прекрасной Британии, которая отделится от страшной брюссельской бюрократии (а заодно и от доступа к крупнейшему в мире рынку и т.д.) и заживет счастливо". И СССР-1991, и "независимая от ЕС" Британия-2016 на соответствующих референдумах были фантомами, плодом воображения оторванных от реальности ультра-консервативных мудаков, которые навязали свои идиотские средневековые идеи обществу.

Итог непонимания исторических процессов - хаос, неопределенность, экономический спад.

Но, с другой стороны, нет худа без бобра. После такой веселой истории ни одна страна ЕС, конечно, выходить из Евросоюза не рискнет.

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Автор
Владимир МиловВладимир Милов
Тема
Выход Великобритании из ЕС
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
Тег
Европейский Союз
Источник
Источник:Facebook Владимира Милова
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Московец Леонид
Московец Леонид
А как в кремле и Дуре радовались ЕС-разваливается..а раисия с колен корячится к вяличию.
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