''Ракеты у границы с Россией'': путинский байкер запустил страшилку об Украине

Лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") запустил очередную страшилку об украинцах.

Он сказал в интервью "Комсомольской правде", будто граждане страны в будущем захотят разместить возле границы с Россией ракеты.

По словам байкера, судьба Украины решается "не на Майдане или Крещатике, а на Капитолийском холме".

"Они будут тасовать президентов, министров, но от курса держать у границы России очаг напряженности никогда не откажутся, а впоследствии еще и ракеты захотят там разместить. Вместе с тем народ Украины и России всегда считал и буду считать единым", – сказал он.

Александр Залдостанов и Рамзан Кадыров ИА "Грозный"

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне до Нового года запустили нелепую страшилку о росте нацистских настроений в рядах ВСУ. По словам пропагандистов, в этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.

В ВСУ ответили, что информация об участии в войне на Донбассе "проукраинских" боевиков ИГИЛ является фейком.

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