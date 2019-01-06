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''Ракеты у границы с Россией'': путинский байкер запустил страшилку об Украине

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Лидер московского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов ("Хирург") запустил очередную страшилку об украинцах.

Он сказал в интервью "Комсомольской правде", будто граждане страны в будущем захотят разместить возле границы с Россией ракеты.

По словам байкера, судьба Украины решается "не на Майдане или Крещатике, а на Капитолийском холме".

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"Они будут тасовать президентов, министров, но от курса держать у границы России очаг напряженности никогда не откажутся, а впоследствии еще и ракеты захотят там разместить. Вместе с тем народ Украины и России всегда считал и буду считать единым", – сказал он.

Александр Залдостанов и Рамзан Кадыров

Александр Залдостанов и Рамзан Кадыров

ИА "Грозный"

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне до Нового года запустили нелепую страшилку о росте нацистских настроений в рядах ВСУ. По словам пропагандистов, в этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха.

В ВСУ ответили, что информация об участии в войне на Донбассе "проукраинских" боевиков ИГИЛ является фейком.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Залдостанов (Хирург)
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
конечно разместим ракеты ибо под боком имеем ебанутого кацапа! «Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете», — сказал ночной шакал.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Педераст на мотоцикле, ездящий с "косметичкой" имеет свое мнение ???
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