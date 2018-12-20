''Не успевают поставлять шевроны!'' На росТВ выдали фейк об эпидемии ''нацизма'' в ВСУ

Российские пропагандисты оскандалились очередным нелепым фейком об Украине. Так, они заявили, что воины Вооруженных сил массово стали исповедовать идеологию нацизма.

В этой связи военторги якобы не успевают пополнять запасы нашивок с символикой Третьего Рейха. Неадекватными домыслами поделился ведущий программы "60 минут" Евгений Попов на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Адольф Гитлер — главный идеолог нацизма BigPicture

"Нацистов в армии, чего уж там греха таить, оказалось так много, что магазины пишут, что не успевают поставлять в войска шевроны СС! 21 век вот как бы вроде! Скоро 2019 год!" — возмутился рупор Кремля.

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российском телевидении вызвал бурную реакцию видеоролик об учениях ВСУ. В частности, пропагандисты увидели в нем отсылки к фашистской Германии, поскольку аудиорядом для клипа стала известная композиция Рихарда Вагнера "Полет Валькирии".

Однако украинский журналист Роман Цимбалюк разгромил такую оценку прислужников путинского режима. Комментируя дикий фейк россиян, он отметил, что им самим следует поискать сходства с гитлеровцами, ведь именно они стали главными оккупантами ХХІ века. Кроме того, журналист напомнил пропагандистам, что их ЧВК "Вагнер" по странному стечению обстоятельств также созвучна с именем композитора, которого они принялись активно связывать с нацистами.