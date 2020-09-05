Путину выгодно, чтобы Лукашенко был "по шею в крови", – Яценюк

Российскому президенту Владимиру Путину выгоден именно такой Александр Лукашенко, каким он сейчас является.

В эфире "Свободы слова Савика Шустера" 4 сентября бывший премьер-министр Украины Арсению Яценюк заявил, что еще лучше было бы для лидера РФ, чтобы Лукашенко был "по горло в крови".

"В условиях, которые сложились, для Путина самый выгодный тот Лукашенко, который сейчас есть. Еще желательно, чтобы у Лукашенко руки были в крови по шею, чтобы полностью подмять Беларусь под себя", – считает он.

Яценюк также назвал фикцией заявления Лукашенко о том, что он никогда не допустит вторжения в Украину российских войск с территории Беларуси.

В пример тому он привел ситуацию с членами ЧВК "Вагнера"

"Беларусь и персонально Лукашенко экономически зависимы от России. Беларусь полностью зависит от России в вопросе безопасности", – подчеркнул Яценюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Александр Лукашенко пообещал, что даст зеленый свет на выдачу членов ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе, Украине.

Однако позднее почти все они были переданы России.

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