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Путин снова заговорил о "незаконности" распада СССР

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
3,1 т.
Владимир Путин

Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна из союзных республик не имела права выходить из СССР. Однако это произошло из-за распада Компартии, которая, согласно советской конституции, имела полную монополию власти.

Своим видением истории ХХ века глава страны-агрессора поделился в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". По словам Путина, нынешние поправки в российскую конституцию якобы должны не дать повториться такому сценарию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается свободного выхода из Союза. В конституции было прописано эксклюзивное монопольное право Компартии на власть. И она была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из Компартии представителям национальных образований", – высказался Путин.

"Она все держала! Компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всех стран. И когда Компартия начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо! Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании СССР. Подобных вещей мы должны избежать", – добавил российский президент.

Путин также отметил, что основатель СССР Владимир Ленин еще с 1908-1909 годов "носился с идеей", которая восходила к представлению о праве наций на самоопределение.

"Затем это трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, СССР, – ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, – вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее. Кстати, Сталин придерживался другой точки зрения", – возмутился российский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Путин объяснил одну из поправок к конституции РФ нежеланием отдавать "подарки русского народа" республикам, которые вдруг захотят выйти из состава РФ.

  • По словам российского лидера, та или иная республика должна выходить с тем, с чем пришла.

  • А скандальный вице-спикер нелегитимной Госдумы России Петр Толстой увидел связь между погибшими во Второй мировой войне советскими солдатами и обнулением президентских сроков Путина.

  • Он заявил, что в российской конституции должны закрепить те принципы и ценности, за которые "отдали свои жизни предки".

РоссияСССРВладимир Путин
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