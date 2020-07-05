Путин снова заговорил о "незаконности" распада СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна из союзных республик не имела права выходить из СССР. Однако это произошло из-за распада Компартии, которая, согласно советской конституции, имела полную монополию власти.

Своим видением истории ХХ века глава страны-агрессора поделился в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1". По словам Путина, нынешние поправки в российскую конституцию якобы должны не дать повториться такому сценарию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается свободного выхода из Союза. В конституции было прописано эксклюзивное монопольное право Компартии на власть. И она была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из Компартии представителям национальных образований", – высказался Путин.

"Она все держала! Компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всех стран. И когда Компартия начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо! Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании СССР. Подобных вещей мы должны избежать", – добавил российский президент.

Путин также отметил, что основатель СССР Владимир Ленин еще с 1908-1909 годов "носился с идеей", которая восходила к представлению о праве наций на самоопределение.

"Затем это трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, СССР, – ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, – вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее. Кстати, Сталин придерживался другой точки зрения", – возмутился российский лидер.

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