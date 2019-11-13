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13 ноября • обновлено в 18:13
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Путин сдался? В Кремле заявили о сдвигах в подготовке встречи с Зеленским

1.9т
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В Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в "нормандском формате" после разведения сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, однако дата все еще не известна.

Позицию России выразил на брифинге в среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки "нормандского формата", – заявил он.

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Встреча Зеленского и Путина: в Кремле заметили сдвиги

Встреча Зеленского и Путина: в Кремле заметили сдвиги

Таким образом Песков ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с заявлением украинской стороны о том, что после заседания ТКГ все препятствия для проведения "нормандского саммита" устранены.

При этом он заявил, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано, поскольку "сейчас акцент делается на подготовке к "нормандскому формату".

В Германии в свою очередь отметили, что не готовы назвать дату саммита, в рамках которого должны встретиться главы России и Украины.

"Сегодня я все еще не могу назвать дату проведения встречи. Но что я могу сказать, что переговоры на рабочем уровне продолжаются с целью подготовить саммит в ближайшем будущем", – сказал журналистам официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, передает "Укринформ".

В Германии не могут назвать дату саммита "нормандского формата"

В Германии не могут назвать дату саммита "нормандского формата"

DW

По его данным, есть общее желание провести такую ​​встречу в ближайшее время. Именно это в телефонном разговоре 11 ноября обсуждали Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Зайберт также вспомнил о разведении войск возле Петровского и Богдановки. "Федеральное правительство приветствует это как важную часть установления доверия", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретится в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

  • В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

  • При этом, посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Ангела Меркель Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Сдался, сейчас гражданство Бразилии на заседание БРИКС просит ...
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Мир Миру
Мир Миру
Гарного анекдоту і Путіну схотілося? Ми тут усі просто заржалися
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Всё, Путин "сдался" ...
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