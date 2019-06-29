Путин на G20 набросился с обвинениями на Порошенко и похвалил кума: в чем дело

Президент России Владимир Путин публично обвинил пятого главу Украины Петра Порошенко в том, что тот якобы специально "устроил" поход бронекатеров через Керченский пролив, в результате которого украинские моряки попали в плен.

Такое высказывание прозвучало во время итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке. "По-моему, уже вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Просто ни в какие ворота не лезет. Просто безобразие. Давайте будем из этого исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с их стороны", — сказал Путин.

Он утверждает, что вопрос якобы решается в рабочем режиме. "Здесь кроме моряков этих есть, они просто исполняли приказ, мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон. Нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", — добавил он.

Владимир Путин Скриншот с видео

При этом он начал хвалить своего кума Виктора Медведчука: "А обмены идут, вот совсем недавно мне сообщили что при посредничестве господина Медведчука четырех освободили "ЛНР" и "ДНР". Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат на лицо. Вот если так нынешняя власть будет выстраивать работы на этом направлении, конечно, мы много можем добиться".

Также Путин рассказал, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом в ходе общения на "G-20" как одна из приоритетных.

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке". Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать", — утверждает российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер предупредил, что предложение России о передаче захваченных ею украинских моряков Киеву на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, похоже на ловушку.

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