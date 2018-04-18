Путин дает Трампу второй шанс и готов пойти на "сделку" - Bloomberg

Кремль намерен дать президенту США Дональду Трампу еще один шанс на выполнение обещаний по улучшению отношений между странами, несмотря на ситуацию с ударом по Сирии и введением новых санкций.

Данную информацию подтвердили четыре источника, знакомые с ситуацией, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Путин приказал чиновникам "свернуть антиамериканскую риторику". Именно в связи с этим 16 апреля парламентарии в Госдуме неожиданно отложили принятие законопроекта, предусматривающего обширные контрсанкции против американских компаний.

При этом ограниченный характер удара США по объектам в Сирии в ответ на химатаку в Думе в Кремле восприняли как хороший знак.

"Путин готов пойти на многочисленные существенные уступки, но это не должно выглядеть так, будто он проигрывает. Он понимает, что Россия не может соперничать с Западом экономически, и он не планирует воевать с Западом", – заявил глава Центра политических технологий Игорь Бунин.

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что хотя Трамп и открыт для улучшения отношений, Конгресс и большая часть президентской администрации намерены поддерживать давление на РФ.

Тем не менее, Кремль воздерживается от эскалации. Первоначальная эйфория по поводу неожиданной победы Трампа на выборах давно прошла. Российские чиновники убеждены, что президент США мало что может сделать, чтобы преодолеть, по их мнению, антироссийскую политику Вашингтона.

"Российские власти не теряют надежды на то, что Трамп может оказаться в силах остановить закручивание спирали, особенно после того, как в марте он поздравил Путина с переизбранием и поманил перспективой саммита в Белом доме", – пишут авторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы отсрочил введение новых антироссийских санкций.

В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заверила, что санкции никто не отменял и сейчас они находятся на рассмотрении в администрации США и прорабатываются на межведомственном уровне.