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"Провокация и агрессия": Россия выступила в Совбезе ООН по Сирии

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Представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя обвинил США в усугублении гуманитарной ситуации в Сирии, обозвав действия страны и ее союзников агрессивными.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии. Вы могли бы в 24 часа дать команду прекратить войну в Сирии, дать команду своим ручным террористам прекратить все", – сказал он во время экстренного заседания Совбеза.

Кроме того, он в очередной раз назвал ситуацию в Сирии провокацией.

"Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах", – добавил Небензя.

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Постпред РФ также отметил, что Россия якобы делает все возможное для убеждения Штатов отказаться от "милитаристских планов", чреватых новым витком насилия.

Василий Небензя

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"Было стыдно слушать, как в обоснование агрессии приводилась статья Конституции США. Мы с уважением относимся к праву каждого государства чтить свой основной закон, но Вашингтону пора выучить, что международный кодекс поведения, касающийся применения силы, регулируется Уставом ООН", – добавил он.

Кроме того, Небензя обвинил руководство Великобритании и Франции в "противоправных военных авантюрах, оглядываясь на американскую Конституцию", а США – в "тяге к неоколониализму и пренебрежительном отношении к Уставу ООН и Совету безопасности".

"Никакой серьезной работы в Совете безопасности вы не ведете, с нами вы не консультируетесь, ложно уверяя всех в обратном. Вы подрываете авторитет Совета. Похоже, окончательно стало ясно, что те на Западе, кто прикрываются гуманитарной риторикой и пытаются оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны", - сказал постпред РФ.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – добавил Небензя.

По его словам, ракетные удары наносились по сирийским военным аэродромам, которые используются в ходе операций против террористов.

"Это весьма оригинальный вклад в борьбу с международным терроризмом, которая, как не устают повторять в Вашингтоне, является единственной целью его военного присутствия в Сирии. У нас есть в этом большие сомнения", – заявил постпред РФ.

Как сообщал "Обозреватель", 8 апреля силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, вновь применили химическое оружие против повстанцев в Думе в Восточной Гуте. Погибли минимум 150 человек, отравившись токсичным газом.

В ответ на это США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии. Пентагон уже отчитался, что все ракеты попали в цель.

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Тема
Конфликт в Сирии
Объект
Совбез ООН
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