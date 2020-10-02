Силовики начали запугивать белорусов СМСками с угрозами. Фото

Мобильные операторы Беларуси начали массовую рассылку СМС-сообщений гражданам от имени МВД, в которых их называют "нарушителями порядка проведения массовых мероприятий".

Как пишет TUT.by, такие сообщения пришли пользователям услуг life, МТС и A1.

При этом в компании А1 рассылку пояснили так: "Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама".

"Радыё Свабода" пишет, что СМС с предупреждениями приходят всем пользователям, вероятно, в случайном порядке: как сторонникам Александра Лукашенко, так и журналистам, их детям и тем, кого никак не могли зафиксировать камеры на протестах.

В сообщении утверждается, что абонент якобы "фиксировался" на фото и видео как "нарушитель порядка массовых мероприятий". Однако, ссылка в тексте идет не на соответствующую административную статью, а на уголовную – 342 УК Беларуси (организация или активное участие в акциях, грубо нарушающих общественный порядок).

"Не допускайте ошибок", – сказано в СМС с угрозами криминальной ответственностью.

Как сообщал OBOZREVATEL: