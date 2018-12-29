Присоединение Беларуси к России: у Путина сделали заявление о союзном государстве

Речь о присоединении Беларуси к России пока не идет. Сейчас страны "движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи об объединении государств. Он вспомнил договор 1999 года "О создании Союзного государства", передает РБК.

"Не нужно быть голословным, вспомнить 99-й год, документ, на основе которого мы и стали союзным государством РФ и Беларуси. Там есть вещи определенные, которые прописаны – и в фискальных делах", — сказал Песков.

Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Песков добавил, что Россия не рассчитывает на принятие прорывных решений в ходе встречи Лукашенко с Путиным.

"Это путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция… Есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон", — подчеркнул он.

Песков RT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

Также российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.