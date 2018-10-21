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Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля

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В России пенсионеры из так называемого отряда Путина устроили стену позора, развесив там фотографии известных личностей и логотипы информационных ресурсов.

Постановочный ролик распространили в Twitter-канале "Ехидные твиты", назвав его видео дня.

Отметим, среди лиц, "приговоренных" двумя российскими пенсионерками и оглашенных врагами Кремля, - глава Организации украинских националистов Степан Бандера, президент Украины Петр Порошенко, глава США Дональд Трамп, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров и другие.

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"Всех этих врагов надо знать в лицо!" - сказала одна из бабушек. "Да!" - согласилась вторая.

"Куда там психдиспансер местный смотрит", "Так это в нем и снимают", "Бабушки-зомби", "Без иконостаса жить не могут", - пишут в комментариях.

Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля
Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля
Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля
Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля
Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пенсионеры избили американского супергероя - капитана Америку - и выбросили его на помойку. В сети обнародовали видео инцидента.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтХолодная война между Западом и Россиейроссийская пропаганда
Место
Россия
Объекты
Украинавидео
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