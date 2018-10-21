Порошенко, Трамп и Ко: бабки из отряда Путина ''повесили'' врагов Кремля

В России пенсионеры из так называемого отряда Путина устроили стену позора, развесив там фотографии известных личностей и логотипы информационных ресурсов.

Постановочный ролик распространили в Twitter-канале "Ехидные твиты", назвав его видео дня.

Отметим, среди лиц, "приговоренных" двумя российскими пенсионерками и оглашенных врагами Кремля, - глава Организации украинских националистов Степан Бандера, президент Украины Петр Порошенко, глава США Дональд Трамп, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров и другие.

"Всех этих врагов надо знать в лицо!" - сказала одна из бабушек. "Да!" - согласилась вторая.

Видео дня.

Бабки из "Отрядов Путина" развешивают на стену "врагов народа". pic.twitter.com/3aBbYqiHoJ — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 20 жовтня 2018 р.

"Куда там психдиспансер местный смотрит", "Так это в нем и снимают", "Бабушки-зомби", "Без иконостаса жить не могут", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пенсионеры избили американского супергероя - капитана Америку - и выбросили его на помойку. В сети обнародовали видео инцидента.