''Подавитесь своим Томосом!'' Пропагандисты Путина взбесились из-за победы Украины

На российском телевидении истерично отреагировали на факт получения Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

Бурная дискуссия по этому поводу разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ольга Скабеева и Евгений Попов Скриншот видео

Поводом для конфликта стало едкое высказывание российского политолога Михаила Маркелова о том, что Украина как государство якобы практически прекратила свое существование. Однако ему возразил украинский общественный деятель Гордей Белов, ответив, что такую злобу россиян можно легко объяснить получением Украиной Томоса об автокефалии.

Ольга Скабеева Скриншот видео

В этот момент в разговор со своими разозленными комментариями встряли ведущие программы — Евгений Попов и его скандально известная жена Ольга Скабеева.

"Да нам все равно, какой вы Томос получили!" — раздраженно выкрикнул Попов. "Подавитесь своим Томосом! Почитайте, что именно этот Томос вам дает — вообще ровным счетом ничего, забирая у вас патриархат!" — поддержала его Скабеева.

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