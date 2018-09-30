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Под прицелом популярные курорты: названа страшная правда о российских ракетах для Сирии

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Переброска российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию может спровоцировать трагедию, сопоставимую с авиакатастрофой малайзийского "Боинга" в Донецкой области.

Такое мнение выразила в эфире "Эхо Москва" публицистка и писательница Юлия Латынина.

"Теперь каждый турист, летящий в Анталию, каждый турист, летящий на Кипр, и каждый человек, летящий в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского "Боинга", потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300, который уже сбил российский самолет. И российских военных советников, которые всё это покрыли", - предупредила она.

Комплекс С-300

Комплекс С-300

ТАСС

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По словам Латыниной - единственный выход - это вариант, когда Израиль уничтожит эти установки. "Напоминаю, что вот эти вот циферки "200", "300" и "400" в "С-" — это приблизительная дальность, на которую летят ракеты. Причем, приблизительная, потому что, на самом деле, они, действительно, летят дальше. И, в частности, как известно, в Украине из комплекса С-200 был сбит самолет на расстоянии 290 километров", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, разговоры о поставках начались после инцидента с российским самолетом Ил-20 в Сирии - силы президента этой страны Башара Асада случайно сбили самолет Путина с военными. Международные эксперты прогнозируют, что военная ошибка в Сирии может стоить и России, и Израилю ухудшения позиций в этой стране.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Юлия Латынина
Объекты
РоссияИзраиль
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ухо Мацы любимый новостной ресурс рагулей.Доказательством тому комментарии там)))Юлечка озаботилась безопасностью в связи с поставкой С300)))Похвально.А поставки Петриотов саудитам она не осуждает?Вдруг шмальнут кого нибудь?Одним словом отрабатывает свои 30 серебренников)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не переживайте, в Сирии нет хохлов, никто вас не собьёт.
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Попович Олег
Попович Олег
Пигин Макс, расскажи эту шутейку родственникам погибших в ИЛ-20 слопатожрущий, да и в версии МН17 обвиняю почему то тоже не Украину а мОрдОр.
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