Под прицелом популярные курорты: названа страшная правда о российских ракетах для Сирии

Переброска российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию может спровоцировать трагедию, сопоставимую с авиакатастрофой малайзийского "Боинга" в Донецкой области.

Такое мнение выразила в эфире "Эхо Москва" публицистка и писательница Юлия Латынина.

"Теперь каждый турист, летящий в Анталию, каждый турист, летящий на Кипр, и каждый человек, летящий в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского "Боинга", потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300, который уже сбил российский самолет. И российских военных советников, которые всё это покрыли", - предупредила она.

Комплекс С-300 ТАСС

По словам Латыниной - единственный выход - это вариант, когда Израиль уничтожит эти установки. "Напоминаю, что вот эти вот циферки "200", "300" и "400" в "С-" — это приблизительная дальность, на которую летят ракеты. Причем, приблизительная, потому что, на самом деле, они, действительно, летят дальше. И, в частности, как известно, в Украине из комплекса С-200 был сбит самолет на расстоянии 290 километров", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, разговоры о поставках начались после инцидента с российским самолетом Ил-20 в Сирии - силы президента этой страны Башара Асада случайно сбили самолет Путина с военными. Международные эксперты прогнозируют, что военная ошибка в Сирии может стоить и России, и Израилю ухудшения позиций в этой стране.