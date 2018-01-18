США заполонили олигархи Путина. Пытаются договориться – Пионтковский

Несмотря на то, что победа Владимира Путина на очередных президентских выборах в России практически предрешена, что подтверждено и забавной ошибкой или опечаткой Википедии, остается "несколько процентов" вероятности, что развитие событий пойдет по другому сценарию. Для этого имеется как минимум два объективных фактора.

Несмотря на то, что российский МИД и ряд одиозных медийных персон озвучивает "стопроцентнейшую, совершеннейшую ложь", внутри Украины также сложилась "очень странная гибридная ситуация".

Последние высказывания первого лица России подтверждают фразу, произнесенную 3 года назад покойным Борисом Немцовым: "Путин е*нулся".

Об этом и многом другом в интервью "Обозревателю" рассказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

- Путин отметился странным заявлением: он сказал, что коммунизм похож на христианство, а труп Ленина в мавзолее – на мощи святых.

- Это не первое его странное заявление. Например, в ноябре на встрече в женской аудитории, обсуждая проблемы демографии, он почему-то развернуто, в течение 5 минут, с большим пониманием вопроса говорил о половой жизни глистов.

Мы все удивляемся, а вот Борис Ефимович Немцов за 2 дня до своей гибели почти 3 года назад все это очень метко охарактеризовал в своем интервью украинскому телевидению: "Путин е*нулся". Причем, это произошло уже достаточно давно.

Сейчас в Америке серьезно обсуждают вопрос о психическом состоянии президента Трампа, но, по-моему, больше назрел вопрос о состоянии другого президента.

Андрей Пионтковский YouTube

- Депутат Госдумы России Константин Затулин отметился новым антиукраинским заявлением. Насколько мы в Украине понимаем, этот персонаж не очень популярен в российском политикуме?

- Почему? Затулин не вылезает из всех ток-шоу. Он выглядит несколько маргинальным в течение 10 лет именно потому, что он требовал разрушения Украины, кричал, что нет такого народа. Но сейчас то же самое кричит Путин – о каком-то едином народе и прочем.

Нет, он – это мейнстрим. Тем более эти заявления следует рассматривать в связке – Лавров и Затулин говорят одно и то же, одни и те же чудовищные глупости.

- Затулин предложил денонсировать "Договор о дружбе и сотрудничестве" между Украиной и Россией, чтобы не признавать границ государства.

- Это просто невероятные вещи. До сих пор существует "Договор о дружбе" между Украиной и Россией, основополагающим пунктом которого является уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга – и вот они говорят: после того как мы аннексировали часть Украины, ведем войну, давайте пункт о том, что мы уважаем территориальную целостность и границы выбросим, а дружбу оставим.

Они живут в каком-то невероятном мире. И Лавров врет не в первый раз.

Когда им задают вопрос, почему вы нарушили Будапештский меморандум, они спокойно отвечают: по Будапештскому меморандуму мы взяли обязательство не применять ядерное оружие против Украины. Лаврова нужно просто носом ткнуть в текст договора. Там совершенно другое написано. Там написано, что три державы гарантируют территориальную целостность Украины после отказа от ядерного оружия.

Стопроцентнейшая, совершеннейшая ложь.

Мне кажется, Украине пора уже перестать удивляться. Вы никак не можете признать, что идет война, что Россия агрессор, который ведет войну против вас. Во время войны Советского Союза и Германии в Москве вряд ли бы удивлялись заявлениям Геббельса, Гимлера или какого-нибудь немецкого Затулина.

В Украине даже закон об оккупированных территориях так и не был принят, где впервые было четко сказано, что это оккупированная территория. А вот Курт Волкер делает более жесткие проукраинские заявления по поводу конфликта Украины и России, чем само украинское руководство.

4 года мы работаем с "Обозревателем", и как гражданин государства-агрессора я всегда избегаю вмешиваться и давать характеристики внутренней политики Украины, заявлениям и действиям ее лидеров, но есть вещи просто удивительные.

Андрей Пионтковский Радио Свобода

- Кстати говоря, очень яркие и смелые заявления по этому поводу делает также посол США в Украине.

- Кто вообще является большим патриотом Украины – западные державы или руководство Украины?

- К сожалению, причина непринятия закона о реинтеграции очень простая и банальная: многие безответственные народные депутаты уехали на отдых раньше времени, и в сессионном зале не нашлось бы необходимых 226 голосов для принятия закона.

- Война войной – а обед по расписанию… (16 января Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта. Об этом не было известно на момент записи интервью. – Т.Г.)

- Было еще одно интересное заявление российского деятеля – Леонида Калашникова. Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с инициативой: считать весь период пребывания Украины в составе Советского Союза периодом оккупации. На что Калашников сказал: раз это было оккупацией, Украина должна вернуть часть территорий, которые, по его словам, не принадлежали ей до образования СССР.

- В ответ можно было бы попросить Московию вернуть громадные территории, принадлежащие Золотой Орде и империи Чингисхана. И вообще все это было сепаратистским движением против великой, раскинувшейся от моря и до моря, империи.

Лавров заявил, что Россия должна признать территориальную целостность Украины без Крыма. Ну вот, признайте территориальную целостность Московии в границах Ивана III, например.

- Был еще один маразм – беглый экс-народный депутат Украины Владимир Олейник заявил: если Украина признает недействительным пакт Молотова-Риббентропа, ей следует вернуть соседним странам часть территорий.

- Это из той же серии. А что вы о беглых говорите? У вас крупнейшие государственные деятели, люди, которые являются вдохновителями и организаторами агрессии, ведут переговоры от лица государства. Очень странная гибридная ситуация.

- Тем не менее благодаря этой гибридной ситуации был решен вопрос об обмене пленными.

- Это же стандартный гэбистский прием. Развязывают войну, разрушают страну, а потом появляется добрый гэбист Медведчук, который помогает решать какие-то вопросы. Они и Запад терроризируют терроризмом: дескать, дружите с нами, не защищайте Украину, это наша сфера влияния, и тогда мы поможем вам бороться с терроризмом, мы поможем вам решить проблему Северной Кореи, которая может вас уничтожить ядерной бомбой. Это типичная гэбистская тактика и стратегия – создавать проблемы, а потом изображать из себя миротворцев.

- В Википедии появилась забавная ошибка или шутка. Этот ресурс обозначил Владимира Путина победителем выборов-2018. Любому здравомыслящему человеку понятно, что так и будет. Но есть ли хотя бы 1% вероятности, что Владимир Путин не победит на этих выборах? Если да, с чем этот 1% может быть связан?

- Насчет Википедии я не согласен с вами. Это не ошибка по Фрейду и не шутка. Это ведь очень реалистическая организация, от земли – что видит, то и пишет. Они же не следуют никаким правилам политической корректности и прочему. Они прекрасно понимают, что это не выборы, это имитация, махинация, переназначение.

Что касается вероятности – никогда Путин не уйдет от власти. Как говорил товарищ Сталин, не важно, как они голосуют, важно, как мы считаем. А тут вообще голосование не играет никакой роли. Поэтому вероятность – ноль.

Но все эти режимы рано или поздно уходят со сцены в результате каких-то событий, переворотов. Вероятность того, что это может произойти до 18 марта, очень маленькая, но не нулевая.

- Вы имеет в виду новый санкционный список лиц из окружения Путина?

- Да, но не только. Мы знаем, что всегда срабатывает сочетание двух факторов – уличный протест и раскол элит.

С одной стороны, Навальный объявил, по существу, бессрочную кампанию гражданского неповиновения, которая предусматривает большие марши, первый из которых запланирован на 28 января. Можно много говорить о Навальном, во многом я с ним не согласен, например, по его украинской позиции, но он – единственный человек в России, который способен выводить десятки тысяч людей на акции протеста в сотне городов.

Алексей Навальный на акции протеста Politonline.ru

А второй фактор – раскол элит. Почему провалились акции протеста 2011-2012 годов? Потому что элиты были сплочены вокруг Путина, они видели в нем гаранта безопасности награбленных активов.

Так вот, сейчас в России кардинально изменилась ситуация. Я говорю с вами из Вашингтона – город наполнен представителями российских олигархов, крупных чиновников и их юридических контор. Они ходят и выясняют, как бы с кем бы можно было договориться, чтобы их не включили в санкционный список.

То есть Путин из гаранта безопасности – и личной, и их активов – превратился в явную угрозу, потому что закон о санкциях явно говорит, что в список будут внесены те, кто приближены к Путину.

Андрей Пионтковский Апостроф

Поэтому ситуация довольно напряженная, особенно если достаточно массовый протест будет сопровождаться очень серьезными колебаниями элит, в том числе медийных. Ведь очень важно, как эти события будут освещаться на телевидении. Мао Цзедун говорил, что винтовка порождает власть, а в наше время телевидение порождает власть.

В долгосрочном плане Путину не решить эту проблему. А что касается того, что произойдет в эти 2-3 месяца – несколько процентов на падение этого режима я бы оставил.