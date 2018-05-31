Пионтковский сказал, где в тылу Путина может "рвануть"

Раскол в российских политических элитах "серьезно просматривается" в РФ и является большей опасностью для правящего режима, чем массовые выступления.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер и журналист, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

Отвечая на вопрос, может ли в России что-то "рвануть" и отвлечь Кремль от войн, которые он ведет, оппозиционер заметил: "Скорее, это будет не массовое народное выступление, а серьезный раскол в элитах".

"Этот раскол уже серьезно просматривается в связи с последними санкциями, которые начались 6 апреля. А именно – конфискацией и арестом российских активов на Западе", - подчеркнул он.

В этом контексте Пионтковский рассказал о том, что сегодня у подавляющего большинства граждан России популярна точка зрения относительно новых санкций США: "Так им и надо, что хоть кто-то арестовывает активы этих преступников".

Оппозиционер также обратил внимание на то, что эту же точку зрения разделяют и некоторые "представители ближайшей элиты Путина".

В то же время он убежден: "большой кошелек" средств российских олигархов может быть возвращен российскому народу только тогда, "когда его будет представлять первое посткриминальное правительство России".

"Кстати, здесь находится и ключ к возможному урегулированию отношений между будущей Россией и Украиной. Часть этих средств может пойти на выплату ущерба, принесенного оккупацией Украины", - предположил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней.