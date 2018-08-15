Отказ в помиловании Сенцова: у Путина цинично оправдались

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе Кремля в помиловании политзаключенному, украинскому режиссеру Олегу Сенцову некорректно, поскольку российской власти не поступали соответствующие просьбы.

Также он цинично заявил, что Россия действует исключительно в правовом поле, поэтому на все необходимо реагировать согласно букве закона, пишет РИА "Новости".

"Мне по-прежнему нечего добавить по Сенцову. Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу "отказать в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании. В остальном мне добавить нечего", — сказал Песков.

Напомним, Кремль отказал матери Сенцова в удовлетворении прошения о помиловании сына. Как пишет "Громадське", ссылаясь на ответ, полученный женщиной из Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента России, для начала процедуры помилования Сенцов должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с такой просьбой.

"В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", — говорится в документе.

Вместе с тем отмечается, что при рассмотрении ходатайства о помиловании осужденного учитываются ходатайства иных лиц (в том числе родственников).

Отказ в помиловании Сенцова "Громадське"

Однако сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что указанный ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании. — Ред.) не сработала", — сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 9 июня он написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур, в котором рассказал, что не собирается сдаваться.

Позднее сестра режиссера получила от него письмо, в котором режиссер признался, что "конец близок".

В ночь на 12 августа российская общественница Виктория Ивлева утверждала, что из административного центра ЯНАО — Салехарда поздно вечером 11 августа вылетел самолет, на борту которого мог находиться Сенцов. Позже российская ФСИН опровергла информацию и сообщила, что Сенцова из колонии не вывозили.