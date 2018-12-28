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Освободить до Нового года: Меркель и Макрон поставили Путину ультиматум

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию освободить до Нового года 24 украинца, захваченных в плен пограничниками РФ в Черном море.

Также лидеры стран настояли на необходимости обеспечения свободного судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Об этом говорится в совместном обращении Меркель и Макрона, оглашенном на брифинге в Берлине представительницей федерального правительства Ульрикой Деммер, пишет "Укринформ".

"Это очень беспокоит нас. Они (пленные украинцы. — Ред.) также должны встретить грядущие праздники в кругу своей семьи", — подчеркнули в письме Макрон и Меркель.

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Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Политики также обратили внимание, что так называемое рождественское перемирие должно использоваться для выполнения своих обязательства перед гражданским населением.

"Мы приветствуем то, что Трехсторонняя контактная группа 27 декабря договорилась об установлении стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины… Мы призываем стороны к выполнению своих обязательств, а также к ответственности в интересах затронутого цивильного населения", — говорится в обращении.

Как писал OBOZREVATEL, режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе начнется с полуночи 29 декабря. Предполагается, что это время будет использовано для ремонта и возобновления важной инфраструктуры, разрушенной оккупантами.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Ангела МеркельВладимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
ГерманияБерлин
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Уткин Антип
Уткин Антип
Кацапо-сомалийские пираты отпустите украинских военнопленных!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так а где ультиматум ? Ультиматум ,это когда Требования звучат так : Если вы в такой то срок не сделаете то- то и то - то, То мы тогда сделаем то-то и то-то, А Здесь : Мы призываем вас отпустить обосравшихся военных, а если нет, то мы нихуя делать не будем .
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Скока гноя ольгинского вылезло!! Мрази объединяйтесь!!
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