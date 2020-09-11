Опубликованы откровенные письма Ким Чен Ына к Трампу

В распоряжении американского журналиста Боба Вудворда оказалась переписка президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Телеканал CNN опубликовал расшифровку двух из 27 писем.

В первом письме от 25 декабря 2018 года Ким Чен Ын пишет, что не может забыть встречу Трампа на саммите в Сингапуре.

"Даже сейчас я не могу забыть тот исторический момент, когда я твердо жал руку Вашему Превосходительству в этом прекрасном и священном месте, за которым весь мир наблюдал с большим интересом. Надеюсь, мне выпадет честь вновь пережить тот день", – говорится в письме.

Также он пишет, что на пороге нового года весь мир непременно увидит "еще одну историческую встречу, подобную сцене из фантастического фильма".

В конце письма лидера КНДР беспокоит, что, если обе стороны будут настаивать на собственных воззрениях о месте проведения саммита, то это может "не совсем позитивно" сказаться на их отношениях и привести к потере времени. Чтобы решить этот вопрос, он предлагает срочно провести частную встречу на высшем уровне.

Также опубликовано письмо Кима Трампу от 10 июня 2019 года. Он поздравляет президента США с грядущим днем рождения и снова вспоминает о встречах с ним.

"Подобно тому короткому времени, которое мы провели вместе год назад в Сингапуре, каждая минута, которую мы разделили 103 дня назад в Ханое, была моментом славы, который остается для меня драгоценным воспоминанием", – говорится в письме.

Ким Чен Ын убежден, что его "сильная и особая дружба" с Трампом станет "той магической силой, что даст волю прогрессу в отношениях КНДР-США".

Он верит, что в "один прекрасный день они встретятся вновь", чтобы "дать взаимному доверию еще один шанс".

"Этот день вполне вероятно будет вписан в историю как еще одна фантастическая глава. Я уверяю Ваше Превосходительство, что мое уважение к Вам никогда не ослабнет", – пишет лидер КНДР.

Ким завершает письмо поздравлением с днем рождения и наилучшими пожеланиями семье Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля 2018 года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре тет-а-тет и проговорили в таком формате 45 минут.

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