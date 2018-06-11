О чем поговорят Трамп и Ким Чен Ын: названа главная тема

Лидер КНДР Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп в ходе саммита 12 июня в Сингапуре намерены обсудить "новые отношения" двух стран.
Как сообщает ЦТАК, президенты обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом были перечислены таковые:
"Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и др.".
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в Сингапур для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.