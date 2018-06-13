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Никого из Европы: в Кремле рассказали, кто приедет на открытие ЧМ-2018

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из мировых лидеров прибудет 14 июня на церемонию открытия чемпионата мира-2018.

По его словам, приедут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана – Ильхам Алиев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Боливии – Эво Моралес, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Панамы – Хуан Карлос Варела, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Парагвая – Орасио Картес, Руанды – Поль Кагаме, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ливана – Саад Харири и председатель парламента КНДР Ким Ен Нам.

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"Это только те, кого президент Путин будет принимать завтра", – передает слова Пескова газета "Ведомости".

Он добавил, что в течение последующего месяца, пока будет продолжаться чемпионат, ожидаются визиты руководителей других государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области уже готовятся к просмотру матчей ЧМ-2018. У одного из ТРЦ появилась нелегальная фан-зона, на территории которой уже установлены огромные тенты и экран, размером 2х2,5 метра.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Обоз в своем репертуаре:-))) "Это только те, кого президент Путин будет принимать завтра", – передает слова Пескова газета "Ведомости". Он добавил, что в течение последующего месяца, пока будет продолжаться чемпионат, ожидаются визиты руководителей других государств.
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