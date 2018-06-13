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Путин на танке: Charlie Hebdo назвал ЧМ-2018 в РФ "трагикомедией в селе"

1.9тЧитать новость на украинском

Последний номер французского сатирического журнала Charlie Hebdo вышел с обложкой, посвященной началу чемпионата мира по футболу-2018 в России.

На карикатуре, опубликованной в Twitter, изображен президент России Владимир Путин. Он целится из пушки танка в футбольные ворота.

Надпись на карикатуре говорит: "Вперед, россияне!".

"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - сказано в анонсе свежего выпуска.

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Обложка Charlie Hebdo

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, агитирует украинцев смотреть футбольный турнир.

Персона
Владимир Путин
Место
Франция
Объект
Россия
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