Путин на танке: Charlie Hebdo назвал ЧМ-2018 в РФ "трагикомедией в селе"

Последний номер французского сатирического журнала Charlie Hebdo вышел с обложкой, посвященной началу чемпионата мира по футболу-2018 в России.
На карикатуре, опубликованной в Twitter, изображен президент России Владимир Путин. Он целится из пушки танка в футбольные ворота.
Надпись на карикатуре говорит: "Вперед, россияне!".
"Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне", - сказано в анонсе свежего выпуска.
Обложка Charlie Hebdo
Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, агитирует украинцев смотреть футбольный турнир.