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"Немедленно остановить!" ЕС жестко обратился к Путину из-за трагедии на Донбассе

2.2т Читать материал на украинском

В Европейском Союзе призвали Россию повлиять на подконтрольных ей сепаратистов на востоке Украины с целью незамедлительного прекращения огня и активизации мирных переговоров.

Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду, 7 августа, в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

Таким образом в ЕС отреагировали на срыв боевиками перемирия на Донбассе и убийство 4 украинских морпехов, признав действия террористов "вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск".

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В ЕС обратились к России

В ЕС обратились к России

bagnet.org

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", – подчеркнул представитель ЕС.

Источник также подтвердил, что в Евросоюзе знают о призыве президента Украины Владимира Зеленского срочно собрать встречу "нормандской четверки".

"Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонний контактной группе", –резюмировали в ЕС.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Теги
Европейский Союз Донбасс
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Михайленко Николай
Михайленко Николай
Враньё. Сами на мины полезли.
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
А почему они Украину не заставят, на которую ЕС и США имеют огромное влияние, начать уже наконец то выполнять эти самые Минские договоренности? Ведь вся украинская власть, включая и президента, и министров с депутатами, постоянно в открытую заявляла и заявляет, что даже не собирается этот "Минск-2" выполнять!
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