"Немедленно остановить!" ЕС жестко обратился к Путину из-за трагедии на Донбассе

В Европейском Союзе призвали Россию повлиять на подконтрольных ей сепаратистов на востоке Украины с целью незамедлительного прекращения огня и активизации мирных переговоров.
Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду, 7 августа, в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".
Таким образом в ЕС отреагировали на срыв боевиками перемирия на Донбассе и убийство 4 украинских морпехов, признав действия террористов "вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск".
В ЕС обратились к России
bagnet.org
"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", – подчеркнул представитель ЕС.
Источник также подтвердил, что в Евросоюзе знают о призыве президента Украины Владимира Зеленского срочно собрать встречу "нормандской четверки".
"Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонний контактной группе", –резюмировали в ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.
Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.
Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Зеленского бить по оккупантам по всем фронтам.
Утром 7 августа Зеленский провел срочные телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Темой разговора стало убийство пророссийскими террористами украинских морпехов под Павлополем.
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