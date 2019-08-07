"Немедленно остановить!" ЕС жестко обратился к Путину из-за трагедии на Донбассе

В Европейском Союзе призвали Россию повлиять на подконтрольных ей сепаратистов на востоке Украины с целью незамедлительного прекращения огня и активизации мирных переговоров.

Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду, 7 августа, в Брюсселе, пишет "Интерфакс-Украина".

Таким образом в ЕС отреагировали на срыв боевиками перемирия на Донбассе и убийство 4 украинских морпехов, признав действия террористов "вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск".

В ЕС обратились к России bagnet.org

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", – подчеркнул представитель ЕС.

Источник также подтвердил, что в Евросоюзе знают о призыве президента Украины Владимира Зеленского срочно собрать встречу "нормандской четверки".

"Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонний контактной группе", –резюмировали в ЕС.

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