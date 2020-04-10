Главная Новости
10 апреля • обновлено в 23:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Названы три препятствия, которые мешают Великобритании побороть пандемию

1.3т
Читать материал на украинском

Реальное количество зараженных коронавирусом в Великобритании неизвестно, потому что в стране отсутствуют инструменты для определения этого.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Для выхода из кризиса стране необходимо сосредоточиться на трех направлениях: поиске вакцины и эффективного метода лечения, массовом тестировании людей и точном подсчете количества зараженных, пишет Daily Mail.

Названы три препятствия, которые мешают Великобритании побороть пандемию

Ученые отмечают, что необходима эффективная система тестирования, которая будет выявлять антитела. Это поможет выявить истинное количество зараженных в стране.

Сейчас Великобритания тестирует менее 15 тысяч человек в день, по сравнению с более чем 70 тысячами в Германии.

Данные ученых о количестве зараженных в стране очень разнятся. Эксперты Имперского колледжа предполагают, что таких может быть 1,98 миллионов. В свою очередь в Оксфорде считают, что это количество может достигать 33 миллионов.

По словам экспертов, ключевое значение для выхода страны из кризиса станет масштабное и эффективное тестирование. Это позволит узнать точное количество зараженных.

Наряду с этим необходимо проводить много исследований в поиске наиболее эффективных лекарств и вакцины.

По последним данным, в Великобритании 73 758 человек заболели коронавирусом, из которых вылечились всего 135. Скончались 8 958 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в США объявили о запуске производства революционных тестов на коронавирус, которые дают результат в течение 5-13 минут.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • Кличко пообещал, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

  • СБУ открыла уголовное производство против властей Николаевщины, где еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги