Назарбаев вылечился от коронавируса. Фото

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.

Как сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай, Назарбаев пока остается на самоизоляции.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", – написал Укибай.

Он также опубликовал фото Назарбаева на прогулке.

Twitter/Aidos Ukibay

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