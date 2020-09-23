Навальный рассказал о своем состоянии и планах после выписки из "Шарите". Фото
Алексей Навальный отметил, что ежедневно ему нужно проходить физиотерапию
Также политик не исключил необходимости реабилитационного центра
Сейчас он пытается немного писать от руки, но это дается сложно
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный допустил, что ему может понадобиться реабилитационный центр.
На своей странице в Instagram он рассказал о своем состоянии и планах после выписки из клиники "Шарите" в Берлине, где он находился в реанимации после отравления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Погрузиться в рутину ежедневных движений. И вот, я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья", – отметил политик.
Навальный подчеркнул, что сейчас ежедневно он будет проходить физиотерапию, но не исключил, что ему может понадобиться реабилитационный центр.
"Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Поймать могу, а кинуть – нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем", – отметил оппозиционер.
Политик поблагодарил команду клиники "Шарите", а также людям, которые писали ему слова поддержки в соцсетях. Навальный отметил, что ему читали комментарии с того момента, как он начал более-менее соображать.
Как сообщал OBOZREVATEL, Алексея Навального 22 сентября выписали из берлинской клиники "Шарите" после отравления.