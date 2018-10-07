''Наступают на ''бомбу'': сенатор России пригрозил Украине развалом

Член Совета Федерации России Олег Морозов нагло заявил, что борьба Украины за поместную церковь и за защиту своего языка якобы непременно закончится развалом государства.

Он угрожающе заявил, что соседняя страна вновь наступает на "бомбу", которая лишила ее Крыма и части Донбасса. Угрожающую риторику российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Мне представляется, что украинская власть делает все, чтобы украинское государство в перспективе как единое, целостное, многонациональное, европейское не состоялось. Потому что есть вещи, когда речь идет о таком сложно устроенном государстве, как Украина, которые нельзя трогать по определению. Они сакральные, тонкие, очень важные. И когда их вот так хватаешь, ломаешь через колено, они взрывают все изнутри", — самоуверенно высказался Морозов.

Для подтверждения своих слов он озвучил фейковую статистику о десятках миллионов граждан Украины, которые якобы считают себя русскими и признают родным только русский язык. Оперируя ложными цифрами, сенатор РФ угрожающе напомнил Украине, что оккупация Крыма и Донбасса также началась под предлогом защиты русскоязычного населения.

"Не учитывается урок 2014 года. Трагический урок для Украины. То, что произошло с Крымом, с Донбассом, начиналось, прежде всего с того, что как только тронули этот нерв языковый — сразу полыхнуло. Это то, что трогать нельзя, потому что взрывается. Теперь опять наступают на эту же "бомбу", — язвительно подчеркнул представитель страны-агрессора.

Вместе с тем, Морозов добавил, что не против того, чтобы этот "взрыв" внутри Украины произошел как можно скорее, ведь это должно положить конец непокоренному государству, вышедшему из-под контроля Кремля.

"Я вот в последнее время ловлю себя на очень плохой мысли, но готов в ней признаться. Я иногда думаю: поскольку это безусловно будет иметь когда-то плохой конец, (в том смысле, что эта власть не устоит никогда, в итоге она потеряет доверие народа и народ рано или поздно ее все равно сметет) так, может, побыстрее? Те шаги, которые предпринимаются этой властью киевской в виде этого закона, (о языке. — Ред.) они просто приближают этот неизбежный финал. Мне понятно, куда это все идет. Это идет к концу украинской современной государственности", — продолжил свою оккупационную риторику российский сенатор.

Помимо языка, Морозов указал на еще одну наиболее раздражающую Кремль украинскую проблему — приближение УПЦ КП к получению автокефалии. Этот аргумент политик оккупантов также решил использовать для запугивания Украины о возможном "распаде" из-за неповиновения путинскому режиму.

"Если произойдет то, чего хочет украинская власть, если прилетит этот чертов Томос в Украину, — это в очередной раз вас распорет! По языковому принципу раскололи. По территориальному раскололи, потому что страна распалась, ушла. По национальному раскололи. Теперь по конфессиональному", — устрашающе подытожил Морозов, добавив, что после этого Россия будет активно "помогать" пострадавшему "братскому" народу, оставшемуся без государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ Олег Нилов пригрозил Украине бомбежками за ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.