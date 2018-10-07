МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

''Наступают на ''бомбу'': сенатор России пригрозил Украине развалом

2.2тЧитать материал на украинском

Член Совета Федерации России Олег Морозов нагло заявил, что борьба Украины за поместную церковь и за защиту своего языка якобы непременно закончится развалом государства.

Он угрожающе заявил, что соседняя страна вновь наступает на "бомбу", которая лишила ее Крыма и части Донбасса. Угрожающую риторику российский политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Мне представляется, что украинская власть делает все, чтобы украинское государство в перспективе как единое, целостное, многонациональное, европейское не состоялось. Потому что есть вещи, когда речь идет о таком сложно устроенном государстве, как Украина, которые нельзя трогать по определению. Они сакральные, тонкие, очень важные. И когда их вот так хватаешь, ломаешь через колено, они взрывают все изнутри", — самоуверенно высказался Морозов.

Новости
''Отдайте Харьков и Одессу'': депутат Госдумы замахнулся на украинские города

Для подтверждения своих слов он озвучил фейковую статистику о десятках миллионов граждан Украины, которые якобы считают себя русскими и признают родным только русский язык. Оперируя ложными цифрами, сенатор РФ угрожающе напомнил Украине, что оккупация Крыма и Донбасса также началась под предлогом защиты русскоязычного населения.

"Не учитывается урок 2014 года. Трагический урок для Украины. То, что произошло с Крымом, с Донбассом, начиналось, прежде всего с того, что как только тронули этот нерв языковый — сразу полыхнуло. Это то, что трогать нельзя, потому что взрывается. Теперь опять наступают на эту же "бомбу", — язвительно подчеркнул представитель страны-агрессора.

Вместе с тем, Морозов добавил, что не против того, чтобы этот "взрыв" внутри Украины произошел как можно скорее, ведь это должно положить конец непокоренному государству, вышедшему из-под контроля Кремля.

Новости
Идеолог "русской весны" пригрозил распадом Украины

"Я вот в последнее время ловлю себя на очень плохой мысли, но готов в ней признаться. Я иногда думаю: поскольку это безусловно будет иметь когда-то плохой конец, (в том смысле, что эта власть не устоит никогда, в итоге она потеряет доверие народа и народ рано или поздно ее все равно сметет) так, может, побыстрее? Те шаги, которые предпринимаются этой властью киевской в виде этого закона, (о языке. — Ред.) они просто приближают этот неизбежный финал. Мне понятно, куда это все идет. Это идет к концу украинской современной государственности", — продолжил свою оккупационную риторику российский сенатор.

Помимо языка, Морозов указал на еще одну наиболее раздражающую Кремль украинскую проблему — приближение УПЦ КП к получению автокефалии. Этот аргумент политик оккупантов также решил использовать для запугивания Украины о возможном "распаде" из-за неповиновения путинскому режиму.

"Если произойдет то, чего хочет украинская власть, если прилетит этот чертов Томос в Украину, — это в очередной раз вас распорет! По языковому принципу раскололи. По территориальному раскололи, потому что страна распалась, ушла. По национальному раскололи. Теперь по конфессиональному", — устрашающе подытожил Морозов, добавив, что после этого Россия будет активно "помогать" пострадавшему "братскому" народу, оставшемуся без государства.

Новости
В доле — Польша и Венгрия? В Совфеде России заговорили о распаде Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ Олег Нилов пригрозил Украине бомбежками за ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтЗакон о языкахНезависимость УПЦ
Место
Россия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
14
11
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Вадим
Иванов Вадим
Записки сумасшедшего 2. Какая страна, такие и сенаторы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Смешна и убога ныне Украина Не страна а недоразумение))Как приятно смотреть со стороны за потугами идиотов Милочки...вы всемирное посмешище Вы слабаки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Богдан Олег, )))Неприятно?..утирайся..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Богдан Олег
Богдан Олег
Andreevski Andrey,смешно читать твои даунские выперды,краснодарское уебище.Ты меняешь свои клички(сидоров,филимонов,беспердыкин),но не меняешь тексты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Богдан Олег
Богдан Олег
Делить Украину по языковому принципу было любимой темой кремлевских политтехнолоов с момента обретения независимости.Абсурдность этой идеи была доказана в 2014 году,когда из русскоязычных Харькова,Одессы,Николаева,Херсона и т.д.выгнали руцкий мир местные жители,а более половины личного состава добровольческих батальонов составили русскоязычные граждане Украины.Деление по религиозному признаку вообще полнейший абсурд,учитывая,что большинство граждан Украины по факту "православные атеисты",которые посещают церковь только на Пасху.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
2 из 3 ответов | показать все
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Богдан Олег, пшол
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Богдан Олег
Богдан Олег
Andreevski Andrey, внимательно прочитай мой пост,дурик.Хотя,зачем я это говорю одноизвиленному.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги