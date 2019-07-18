"Нас поджимает!" Лукашенко высказался о союзе с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять все спорные вопросы и подготовить стратегию действий по интеграции до 8 декабря 2019 года.

С таким предложением он выступил на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, передают "РИА Новости".

"В декабре будет 20 лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить к двадцатилетию? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", — сказал Лукашенко.

"Мы все решили, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", — заметил он.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Белорусский лидер отметил, что в настоящий момент все вопросы переданы на правительственный уровень. При этом, по его словам, на данный момент стороны имеют стратегический документ в виде программы и "кучу текущих проблем", которые видят все заинтересованные стороны. "Программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, по 80-90% согласована", — обратил внимание он.

Говоря о двусторонних отношениях с Беларусью, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России.

"Мы работаем по всем направлениям — в сфере безопасности, военного дела, в оборонке, экономике", — перечислил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет.

Лукашенко о Союзном договоре России и Белоруссии: Предлагаю снять все вопросы к этой дате (юбилею договора в декабре), и в рамках Высшего госсовета все утвердить - и стратегию наших действий, и текущие проблемы pic.twitter.com/M0uHSIDHiG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Лукашенко об интеграционном процессе: Создали межправительственную группу. Неважно, что там крутой Орешкин ее возглавляет, там правительство работает. Президенты выполнили свою миссию pic.twitter.com/JhftsPvhJR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высказал мнение, что страна никогда не откажется от суверенитета и независимости и не станет придатком другого государства.

В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

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